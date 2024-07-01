«الإمارات للدراجات» في صدارة «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)

أكد فريق الإمارات للدراجات الهوائية جدارته بالمنافسة على لقب «طواف فرنسا»، بعدما اعتلى تادي بوجاتشار صدارة الترتيب، في ختام الجولة الثانية، كما بقي مشاركاً للتوقيت نفسه مع الأكوادوري ريتشارد كاراباز، في ختام الجولة الثالثة، في الزمن الأفضل بواقع 15:20:18 ساعة.

وأكد فريق الإمارات حضوره القوي، فيما يعتبر «طواف فرنسا» أحد ثلاثة سباقات كبرى على مستوى العالم وأعرقها، مع إقامة «النسخة 111»، والذي تمتد منافساته على مدار 21 جولة، من فلورنسا في إيطاليا، إلى نيس في فرنسا.

وحصل بوجاتشار على «القميص الأصفر»، بعد نهاية الجولة الثانية، الممتدة لمسافة 199.2 كم، من تشيسيناتيكو إلى بولونيا، لينتزع صدارة الترتيب العام من الفرنسي رومان بارديه الذي تصدر الترتيب في نهاية الجولة الأولى.

وشهدت تلك المرحلة، منذ الكيلومترات الأولى، تقدماً ملحوظاً لعدد من الدراجين عن المجموعة الرئيسية، ثم تزايد الفارق تدريجياً، ليصل إلى 9 دقائق بين المتقدمين والمجموعة الرئيسية، وكانت النقطة الحاسمة من السباق على مسار سان لوكا بمتوسط انحدار يصل إلى 10.6 في المائة؜، والذي تجاوزه الدراجون مرتين.

وفي الصعود الثاني على بعد 12.6 كم من خط النهاية، حقق كيفين فاكولين «فريق أريكا- بي بي هوتيلز» الفوز بانطلاقه عن المجموعة المتقدمة، وتجاوز الجميع، وبعد فترة وجيزة، قام بوجاتشار بهجوم مضاد، مخترقاً المجموعة الرئيسية.

فيما شهدت الجولة الثالثة للأرض المستوية لمسافة 230.8 كلم، من بياتشينزا إلى تورينو داخل الأراضي الإيطالية، تحقيق الأريتري بينيام جيرماي إنجازاً تاريخياً، بعدما أصبح أول دراج أفريقي يفوز بجولة في «طواف فرنسا». وشن جيرماي، الذي كان أول أفريقي يفوز بمرحلة في سباق كبير في إيطاليا 2022، هجومه في توقيت مثالي، ليتغلب على الكولومبي فرناندو جافيريا، والبلجيكي أرنو دي لي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة اليوم، والتي ستكون محطة جبلية، لمسافة 139.6 كلم، من بينيرولو في إيطاليا، وصولاً إلى فالوار في فرنسا، حيث يتم استكمال مراحل السباق، بعد ذلك داخل الأراضي الفرنسية بالكامل.