«الترجيحية» تداوي دموع «رونالدو»!

دوسلدورف (أ ف ب)



بلغ منتخب فرنسا ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، بفوزه الصعب بهدف عكسي على بلجيكا 1-0 في دوسلدورف، ضارباً موعداً مع نظيره البرتغالي الذي تأهّل بصعوبة على حساب السلوفيني بركلات الترجيح 3-0، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي في فرانكفورت.

في المباراة الأولى، جاء هدف الفوز عبر المدافع البلجيكي يان فيرتونجن الذي حوّل عن طريق الخطأ تسديدة البديل المهاجم راندال كولو مواني في مرمى فريقه (85).

وعاد المهاجم أنطوان جريزمان (33 عاماً، 133 مباراة دولية و44 هدفاً) إلى التشكيلة الأساسية، بعدما جلس على مقاعد البدلاء في التعادل أمام بولندا 1-1، في اختتام دور المجموعات في 25 الشهر الحالي، بعدما ظهر بمستوى متواضع في المباراتين السابقتين.

ولعب جريزمان خلف ثنائي الهجوم كيليان مبابي الذي لم يبرز خلال المباراة وماركوس تورام، في حين استهل عثمان ديمبلي المباراة على مقاعد البدلاء، وذلك للمرة الأولى في النسخة الحالية للبطولة القارية.

وهي المباراة الخامسة عشرة لمدرب فرنسا ديدييه ديشامب (55 عاماً) في كأس أوروبا، متساوياً مع السويدي لارس لاجرباك، والبرتغالي فرناندو سانتوس، وخلف الألماني يواكيم لوف (21)، الأول في هذا الترتيب، كما يحمل الأخير الرقم القياسي في عدد الانتصارات (12) أمام ديشامب بالذات (8).

قال ديشامب عقب فوز فريقه «خضنا مباراة كبيرة أمام منتخب رائع، وكانت المباراة متقاربة حتى لو استحوذنا على الكرة، وحصلنا على الكثير من الفرص، ويجب ألا نستهين بما حققناه، فنحن في ربع النهائي».

في المقابل، أدخل المدرب الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو تغييرات جذرية على التشكيلة التي تعادلت أمام أوكرانيا سلباً في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، فزّج بالمهاجم لويس أوبندا في المقدمة مع روميلو لوكاكو والجناح جيريمي دوكو، ووضع يانيك كاراسكو على الجهة اليسرى.

وسددت فرنسا 9 كرات في الشوط الأول، منها واحدة بين الخشبات الثلاث، وهو أعلى مجموع لها من دون أن تهز الشباك في الدقائق الـ 45 الأولى، وذلك للمرة الأولى منذ مباراتها أمام الدنمارك في مونديال قطر 2022، قبل أن يحوّل يان فيرتونجن عن طريق الخطأ تسديدة البديل راندال كولو مواني في مرمى فريقه (85).

وهو الهدف الثاني العكسي الذي يقود فرنسا للفوز في هذه النسخة، بعدما سجل النمساوي ماكسيميليان فوبر هدف الفوز للديوك في مرمى فريقه، في افتتاح دور المجموعات.

قال صانع الألعاب البلجيكي دي بروين عن الهدف العكسي «أمر مؤسف، كانت الخطة موجودة، كنا نعرف أنهم (الديوك) أقوياء، من المؤسف أن تهتز شباكنا بهدف كهذا».

وتابع ابن الـ33 عاماً «لقد وضع المدرب خطة للعب في المساحات، لقد مررنا ببعض اللحظات الجيدة ودافعنا بشكل جيد، أردنا الفوز وكنا على بعد خمس دقائق من الوقت الإضافي، كانت الإرادة موجودة خلال المباريات الأربع لكننا خرجنا، إنه أمر مؤسف».

وفي الثانية، تُدين البرتغال لحارس المرمى ديوجو كوستا الذي تصدى للركلات التي نفذها البديل يوسيب إيليتشيتش ويوري بالكوفيتس والبديل الآخر بنيامين فربيتش، فيما سجّل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديش وبرناردو سيلفا، وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 105.

قال «سي آر 7» بعد فوز فريقه «لم أرتكب أي خطأ هذا العام، وحين احتجت شيئاً بشدة، تصدّى أوبلاك» لركلة الجزاء.

وأضاف «في البداية كان هناك حزن وتحوّل إلى فرح، هذا ما تُعطيك إياه كرة القدم، لحظات لا يُمكن تفسيرها، شيءٌ من كل شيء».

وتخلّصت البرتغال من عقدة الأدوار الإقصائية في البطولات الكبرى، بعدما كانت خسرت ثلاث من مبارياتها الأربع الأخيرة فيها.

عاد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي إلى الاعتماد على خطة 4-3-3 الذي منحه الفوز الكبير على تركيا 2-0 في المرحلة الثانية من دور المجموعات، بعدما لم يخدمه تنظيم 3-5-2 في فوزٍ صعبٍ على التشيك 2-1 والسقوط أمام جورجيا 0-2.

سيطر المنتخب البرتغالي منذ الدقائق الأولى، واعتمد على الكرات العرضية نحو رونالدو الذي إما فشل في الوصول إليها أو شتتها الدفاع.

ولم يُشكّل «سيليساو» أوروبا خطورة تذكر على مرمى حارس أتلتيكو مدريد الإسباني يان أوبلاك، فكانت تسديدة رونالدو من ركلة حرة مباشرة فوق العارضة الأخطر، ولو أن الحارس السلوفيني تابعها أيضاً (34).

واعتمد فريق المدرب كيك على الهجمات المرتدة التي لم تُثمر أيضاً، فسدد المهاجم بنجامين شيشكو من بعيد بين يدي الحارس كوشتا (44)، قبل أن يُخطئ يان ملاكار في قراره بين التسديد والتمرير ويُهدر كرة قريبة من المرمى (45).

حاول رونالدو التسجيل من ركلة حرة جديدة لكن تصويبته القريبة وجدت أوبلاك في طريقها (55).

قبل هذه المواجهة، منع أوبلاك المهاجم رونالدو من التسجيل في شباكه في المواجهات الخمس الأخيرة منذ أن سجّل البرتغالي بقميص يوفنتوس الإيطالي ثلاثية «هاتريك» أمام أتلتيكو مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019.

وكاد شيشكو يفعلها من هجمة مرتدة حين سبق بسرعته قلب الدفاع المخضرم بيبي (41 عاماً) وانفرد لكن تسديدته جاءت ضعيفة وبعيدة عن المرمى (62).

وكرّر مهاجم النصر السعودي محاولاته من الركلات الحرة المباشرة للمرة الرابعة، فسدد فوق المرمى من مسافةٍ بعيدة (72).

وحرم أوبلاك هدّاف المنتخب البرتغالي من منح منتخب بلاده التأهّل بتصديه لتسديدته من الجهة اليسرى (89).

تواجه الحارس والمهاجم مجدداً في لحظةٍ حاسمة، حين حصل البديل ديوجو جوتا على ركلة جزاء انبرى لها رونالدو، فسددها على يسار أوبلاك الذي ارتمى نحوها، وأبعدها فارتطمت بالقائم وخرجت (105).

وهذه ركلة الجزاء الثالثة من تسع أهدرها رونالدو في البطولات الدولية الكُبرى، علماً أنها الأولى التي يُهدرها في جميع المسابقات بعد 29 ركلة ناجحة.

وانهار قائد المنتخب البرتغالي باكياً بعد انتهاء الشوط الإضافي الأوّل في ظل الضغط الكبير عليه وعلى فريقه.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للبرتغال بقيادة الحارس كوستا الذي تصدى للركلات الثلاث الأولى.