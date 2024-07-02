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بوسطن سلتيكس للبيع!

بوسطن سلتيكس للبيع!
2 يوليو 2024 08:03

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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أعلن مالكو بوسطن سلتيكس طرح الفريق للبيع، وذلك بعد أسبوعين فقط من فوزه بلقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للمرة الثامنة عشرة القياسية في تاريخه.
وكتب النادي في بيان صحفي «قررت العائلة التي تسيطر على مجموعة الملكية، بعد مناقشات داخلية عديدة، بيع الفريق لأسباب تتعلق بإدارة الأصول وتنظيم الأسرة».
وكانت مجلة فوربس قدّرت قيمة النادي بـ4.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 18 في المئة، وهو رابع أعلى تقييم في الدوري بعد جولدن ستايت ووريرز «7.7 مليار دولار»، ونيويورك نيكس «6.6» ولوس أنجلوس ليكرز «6.4».
ويرأس رجل الأعمال ويك جروسبيك المجموعة التي استحوذت على ملكية سلتيكس، مقابل 360 مليون دولار في عام 2002، ويأمل في أن يظل ممثل الامتياز في الدوري الأميركي للمحترفين حتى عام 2028، وهو العام المخطط له لخروج العائلة بالكامل من المساهمة.
وتابع البيان «يأمل مجلس إدارة المجموعة في بيع أغلبية الأسهم عام 2024، أو أوائل عام 2025، مع التخلي عن جميع الأسهم في 2028».
وتحت قيادة المالكين الحاليين، فاز سلتيكس باللقب عام 2008، بفوزه على غريمه اللدود لوس أنجلوس ليكرز ليتساويا بـ17 لقباً لكل منهما، وخسر النهائي أمام ليكرز نفسه في عام 2010، وثم نهائي 2022 أمام جولدن ستايت، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي في الموسم المنصرم بفوزه على دالاس مافريكس 4-1، بقيادة الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون.
ونشطت عمليات بيع الأندية في الفترة الأخيرة، حيث انتقلت ملكية فينيكس صنز إلى الملياردير مات إيشبيا، مقابل 4 مليارات دولار في فبراير 2023.
وذهبت حصة الملكية المشتركة في ميلووكي باكس إلى جيمي وعقيلته دي هاسلام، مقابل 3.5 مليار دولار العام الماضي، وبيع مافريكس في ديسمبر الماضي للثنائي ميريام أديلسون وباتريك دومونت الذي استحوذ على حصة أغلبية «69 في المئة»، مقابل 3.8 مليار دولار.

 

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