ويلسون أصغر أميركي في «الأولمبياد»



واشنطن (أ ف ب)



يصبح العدّاء كوينسي ويلسون «16 عاماً» أصغر رياضي يمثّل الولايات المتحدة في الألعاب الأولمبية، حين يشارك بسباق التتابع 4 في 400 متر في باريس.

واحتل ويلسون المركز السادس في نهائي سباق 400 متر بوقت 44.94 ثانية، ليفوّت على نفسه فرصة خوض غمار السباق ضمن فئة الفردي في الألعاب الأولمبية التي تنطلق هذا الشهر في باريس، غير أن المشرفين على التصفيات ومدربه جو لي أعلنوا أنه يشارك مع المنتخب الأميركي في منافسات سباق التتابع 4 في 400 متر.

كتب ويلسون على إنستجرام «نحن ذاهبون إلى الألعاب الأولمبية».

ويحمل جيم راين الرقم الأميركي القياسي السابق، حين شارك في سن الـ17 عاماً و137 يوماً، في أولمبياد طوكيو عام 1964.

وحطّم ويلسون، الذي كان على وشك أن يبدأ سنته الأولى في مدرسة بوليس في بوتوماك بولاية ميريلاند، مرتين الرقم القياسي العالمي، ما دون 18 عاماً لمسافة 400 متر الذي دام 42 عاماً خلال التصفيات الأميركية الأسبوع الماضي في يوجين بولاية أوريجون.

كسر بداية الرقم القياسي العالمي بزمن 44.66 ثانية في التصفيات التمهيدية، ثم خفّض هذا الرقم الذي دام يومين إلى 44.59 ثانية في نصف النهائي.