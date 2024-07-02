«المصنف الأول» يتألق و«حامل اللقب» يعاني في ويمبلدون!



لندن (أ ف ب)



بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في للتنس، بفوزه على الألماني يانيك هانفمان بأربع مجموعات، فيما عانى الإسباني كارلوس ألكاراز «حامل اللقب» والمصنّف ثالثاً عالمياً، في بلوغ الدور عينه بتغلّبه الصعب على الإستوني مارك لايال.

في المباراة الأولى، استهل سينر، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في عام 2023، مغامرته في أول «جراند سلام» له كصاحب الرقم واحد عالمياً أمام المصنف 110 بنجاح بفوزه عليه 6-3، 6-4، 3-6، 6-3.

وفاز سينر «22 عاماً» بأول ألقابه في بطولة أستراليا المفتوحة، ثم أطاح بالصربي نوفاك دوكوفيتش من المركز الأول عالمياً، ليصبح أول إيطالي يتربع على قمة التصنيف العالمي.

ويشارك سينر في لندن، بعدما فاز بباكورة ألقابه على الملاعب العشبية في دورة هاله.

أثنى الإيطالي على منافسه، قائلاً «لقد لعب وأرسل الكرة بشكل جيد، أما أنا فأهدرت بعض الضربات، ولا بد لي من رفع مستواي للدور التالي، أمامي يوم راحة لاستعادة إيقاعي».

وسيواجه سينر في الدور المقبل مواطنه ماتيو بيريتيني «59»، وصيف البطولة عام 2021.

في الثانية وعلى الملعب الرئيسي، وتحت أنظار نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، احتاج ألكاراز «21 عاماً» الذي يدخل البطولة، بعد فوزه بلقب رولان جاروس الشهر الماضي، إلى ساعتين و22 دقيقة، لحسم المباراة الأولى أمام الشاب لايال الذي خاض أولى مبارياته على الأراضي العشبية في ويمبلدون، ليخرج فائزاً 7-6، 7-5، 6-2.

وفرض لايال، ابن الـ21 عاماً، شوطاً فاصلاً على «الماتادور» الإسباني في المجموعة الأولى التي خسر فيها إرساله الثالث، قبل أن يردّ بكسر إرسال منافسه مباشرةً.

ومع بداية المجموعة الثانية، كسر الإستوني إرسال منافسه قبل أن يردّ ألكاراز بكسر في الشوطين الثاني والسادس، ليعود ويحسم الثالثة بسهولة، بعدما كسر إرسال لايال مرتين.

وسيلعب الإسباني الطامح للقبٍ «جراند سلام» رابع، مع الأسترالي ألكسندر فوكيتش الفائز في مباراة ماراثونية على النمساوي سيباستيان أوفنر 6-7، 6-4، 6-4، 3-6، 7-6.

قال ألكاراز بعد الفوز «لقد لعب (لايال) مباراة جيدة جداً، فاجأني قليلاً لأنه لم تسنح لي الفرصة بمشاهدته يلعب كثيراً».

وتابع «يملك مستوى رائعاً، إنه شاب للغاية، بمثل عمري، أنا واثق من أنني سألعب أمامه أكثر وسعيد حقاً لتحقيق فوزي الأوّل على الملعب الرئيسي هذا العام».

ويأمل ألكاراز في أن يصبح سادس لاعب يفوز بثنائية رولان جاروس وويمبلدون في عامٍ واحد، بعد الأسترالي رود لافر، السويدي بيورن بورج، السويسري روجيه فيدرر، الإسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وبلغ الروسي دانييل مدفيديف الخامس الدور الثاني بعد تخطّيه الأميركي ألكسندر كوفاتشيفيتش 6-3، 6-4، 6-2.

وضرب مدفيديف الذي وصل إلى نصف النهائي في العام الماضي، 16 إرسالاً ساحقاً وكسر إرسال منافسه المصنّف 102 عالمياً، ويشارك في ويمبلدون للمرة الأولى، أربع مرات من دون أن يخسر أي إرسال.

وعبّر الروسي عن سعادته من عدم اللعب على الملعب الرئيس في لندن «لم يسبق لي أن خسرت على الملعب الرقم واحد (ثاني أكبر الملاعب في البطولة) لذا آمل في أن ألعب المزيد من المباريات على هذا الملعب».

وتابع «في العام الماضي قلت إنه كان من المؤسف لي اللعب على الملعب الرئيس في نصف النهائي وقد خسرت»، مضيفاً «لذا حتّى هذه اللحظة، أريد أن ألعب على الملعب الرقم واحد، أستمتع وأحاول أن أفوز».

وسيلعب مدفيديف في الدور الثاني مع الفرنسي ألكسندر مولر الذي تغلّب على مواطنه أوجو جاستون 6-4، 7-6، 7-6.

وتأهّل النرويجي كاسبر رود الثامن إلى الدور عينه، بعد فوزه على الأسترالي أليكس بولت 7-6، 6-4، 6-4.

كما فاز البلغاري جريجور ديميتروف العاشر على الصربي دوشان لايوفيتش 6-3، 6-4، 7-5.

وبفوزه على البريطاني تشارلز بروم 6-3، 7-5، 6-4، أصبح السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنّف ثالثاً عالمياً سابقاً، و95 راهناً، وأكبر اللاعبين في القرعة، عاشر لاعب في الحقبة المفتوحة يحقق فوزاً في منافسات الفردي في سن الـ39 عاماً أو أكثر.

وسيلعب السويسري الذي وصل إلى ربع النهائي مرتين، مع الفرنسي جايل مونفيس الفائز على مواطنه أدريان مانارينو 6-4، 3-6، 7-5، 6-4.

لدى السيدات، سحقت الأميركية كوكو جوف، الثانية عالمياً، مواطنتها كارولاين دولهايد (51) بنتيجة 6-1 و6-2 في الدور الأول، حيث تلتقي في المقبل مع الرومانية أنكا تودوني (142 والصاعدة من التصفيات).

ولم تنجح جوف في بلوغ الدور ربع النهائي في لندن، علماً أن جماهير الكرة الصفراء تعرفت على الأميركية عندما فجرت مفاجأة مدوية في مشاركتها الاولى في ويمبلدون عام 2019، عندما تغلبت على مواطنتها المخضرمة فينوس وليامز في الدور الأول قبل أن ترتقي إلى المركز الثامن عالمياً في سن الـ 15 عاماً.

قالت جوف التي تسعى لتجنب تكرار ما حدث قبل 12 شهراً، عندما خرجت من الدور الأول على يد مواطنتها صوفيا كينين «بطولة ويمبلدون هي المكان الذي اعتقد أن الحلم يصبح ممكناً».

وبدورها، حجزت الإيطالية جازمين باوليني السابعة عالمياً، مقعدها في الدور الثاني بعد فوزها على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو 7-5، 6-3.

وبلغت اليابانية ناومي أوساكا الأولى سابقاً و113 راهناً الدور الثاني أيضاً، بتغلبها على الفرنسية ديان بارّي 6-1، 1-6، 6-4.

وتسعى أوساكا المتوّجة بأربع بطولات كبرى «الولايات المتحدة 2018 و2020 وأستراليا 2019 و2021» إلى تحقيق مشاركةٍ ناجحةٍ على الملاعب العشبية في ويمبلدون، إذ لم يسبق لها تخطّي الدور الثالث في ثلاث مشاركات سابقة، وكان خروجها الأخير من الدور الأوّل في 2019.

قالت اليابانية «كأنه حلم لأنني لم ألعب هنا كثيراً»، مضيفةً «آمل أن تكون المباراة ممتعة لكل من شاهدها، أنا متحمسة جداً لتواجدي هنا، لأن ويمبلدون كانت البطولة الأولى التي شاهدتها في العام الماضي بعد حملي».

وستواجه في الدور الثاني الأميركية إيما نافارو الفائزة بسهولة على الصينية تشيانج وانج 6-0 و6-2.

وانسحبت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنّفة 16، قبل مواجهتها مع الأميركية سلوان ستيفنز، بسبب إصابةٍ في الكتف.

استُدعيت الفرنسية إلسا جاكيمو من التصفيات بدلاً من البيلاروسية التي وصلت إلى نصف النهائي مرتين عامي 2011 و2012، إلا أن الأولى سقطت امام ستيفنز 3-6، 3-6.

وكانت مواطنة أزارينكا، أرينا سابالينكا الثالثة وحاملة لقب أستراليا المفتوحة، انسحبت بسبب إصابة بكتفها أيضاً، وفقاً ما أعلنه المنظّمون.

وتأهلت الروسية داريا كاساتكينا «12»، بفوزها الساحق على الصينية جانج شواي 6-3، 6-0.



