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أميركا تودع «كوبا 2024»

أميركا تودع «كوبا 2024»
2 يوليو 2024 09:33

كانساس سيتي (أ ف ب)

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بلغت أوروجواي، الباحثة عن لقبها الأول منذ 2011، الدور ربع النهائي من النسخة الثامنة والأربعين لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم بصحبة بنما، وذلك بفوزها على الولايات المتحدة المضيفة 1-0، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وأنهت أوروجواي التي تتشارك الرقم القياسي، من حيث عدد الألقاب مع الأرجنتين بطلة النسخة الماضية «15 لكل منهما»، دور المجموعات في الصدارة، بعدما حققت في كانساس سيتي «ميزوري» انتصارها الثالث توالياً، فيما دفعت الولايات المتحدة ثمن خسارتها في الجولة الماضية أمام بنما 1-2، بعدما كانت متقدمة على الأخيرة، لتودع البطولة القارية من الباب الصغير.
وكان يتوجب على البلد المضيف تحقيق نتيجة مماثلة لبنما أو أفضل منها، كي يبلغ ربع النهائي، لكن الأخيرة، خرجت منتصرة من مباراتها في أورلاندو مع بوليفيا 3-1، لتنهي المجموعة ثانية بست نقاط وبفارق ثلاث أمام الولايات المتحدة التي تخرج من دور المجموعات للمرة الأولى على أرضها في بطولة كبرى، علماً أنها تستضيف كوبا أميركا للمرة الثانية، بعد أولى عام 2016، حين وصلت إلى نصف النهائي.
وتدين أوروجواي بفوزها الثالث توالياً إلى ماتياس أوليفيرا الذي سجل هدف المباراة الوحيد أمام البلد المضيف في الدقيقة 66.
وأثار احتساب الهدف بعد التدقيق بصحته طويلاً من قبل حكم الفيديو المساعد «الفار» جدلاً كبيراً نتيجة الشك بأن أوليفيرا كان متسللاً، حين وصلت الركلة الحرة التي نفذها نيكولاس دي لا كروس إلى رأس رونالد أراوخو الذي حول الكرة باتجاه المرمى، لتجد في طريقها الحارس مات تورنر، لكنها سقطت أمام أوليفيرا فتابعها في الشباك.
ورغم الاعتراض الأميركي، احتسب الحكم البيروفي كيفن أورتيجا الهدف الذي كان في النهاية حاسماً في تحديد هوية الفائز.
وفي أورلاندو، بولاية فلوريدا، بلغت بنما ربع النهائي في مشاركتها الثانية في البطولة كأحد المنتخبات الستة الممثلة في هذه النسخة لمنطقة الكونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي»، وذلك بفوزها المستحق على بوليفيا بثلاثة أهداف لخوسيه فاخاردو (22) وإدواردو جيريرو (79) وسيسار يانيس (91)، مقابل هدف لبرونو ميراندا (69).
ويلتقي منتخب أوروجواي في ربع النهائي مع وصيف المجموعة الرابعة «البرازيل حالياً بأربع نقاط قبل الجولة الثالثة الأخيرة»، فيما يلعب منتخب بنما مع بطل المجموعة ذاتها «كولومبيا حالياً بست نقاط قبل مواجهتها البرازيل في الجولة الأخيرة مساء الثلاثاء».

كوبا أميركا
أوروجواي
أميركا
بنما
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