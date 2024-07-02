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الرياضة

رونالدو: إحباط وخوف!

رونالدو: إحباط وخوف!
2 يوليو 2024 10:05

 
فرانكفورت (د ب أ)


اعترف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، بأنه كان يشعر بالإحباط من إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا، لكنه شدد على أن الأهم هو صعود منتخب بلاده لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024».
وقادت ركلات الترجيح منتخب البرتغال للصعود لدور الثمانية في البطولة، على حساب منتخب سلوفينيا، في دور الـ16 للبطولة، المقامة حاليا بألمانيا.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب البرتغال، الذي فاز 3 - صفر، بفضل تألق حارس مرماه ديوجو كوستا، الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح.
وكان رونالدو قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 105، بعدما تصدى لها حارس المرمى السلوفيني يان أوبلاك.
وقال رونالدو في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أقيمت في مدينة فرانكفورت «شعرت بخيبة أمل بطبيعة الحال بعد إضاعتي ركلة الجزاء، هذه هي الركلة الأولى التي أهدرها هذا الموسم، لكن الأهم أن الفريق انتصر في النهاية وصعدنا لدور الثمانية».
أضاف رونالدو «انتابني شعور بالخوف من الخروج بركلات الترجيح، لاسيما بعد تسببها في خسارتي مرتين مع فريقي (النصر السعودي) خلال الموسم الحالي».
وخسر النصر بركلات الترجيح أمام العين بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، وكذلك أمام الهلال بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2023 -2024 .

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وفي نهاية حديثه، وجه رونالدو تحية للجماهير البرتغالية التي آزرت الفريق في المدرجات، حيث دعاها لمواصلة دعمها لمنتخب بلاده في لقائه المرتقب أمام فرنسا بدور الثمانية للمسابقة، يوم الجمعة القادم، بمدينة هامبورج.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
البرتغال
كريستيانو رونالدو
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