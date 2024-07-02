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الرياضة

الشباب يقترب من ضم أوباميانج

الشباب يقترب من ضم أوباميانج
2 يوليو 2024 11:07

الرياض (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي أن نادي الشباب السعودي، بصدد التوصل لاتفاق مع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، للعب في الفريق بداية من الموسم المقبل.
ووفقاً لمصادر خاصة بصحيفة «الرياضية» الإلكترونية توصل نادي الشباب إلى شبه اتفاق مع أوباميانج، ويسعون إلى حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، حيث تم تفضيله على الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم منتخب بلاده في «يورو 2024»، والبريطاني تشي آدامز.
كان النجم الجابوني انضم إلى مرسيليا الصيف الماضي، لمدة 3 أعوام حتى 2026 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، وتمثيله عدداً من الأندية مثل برشلونة الإسباني.
وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي تسعى لحسم الصفقة قريباً، بعدما قرر المدرب البرتغالي فيتور بيريرا الاستغناء رسمياً عن الدولي السنغالي الحبيب ديالو، سواء ببيع عقده أو إعارته، بسبب المستويات الفنية المتراجعة التي قدمها الموسم الماضي.

السعودية
الدوري السعودي
الشباب السعودي
أوباميانج
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