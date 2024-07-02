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الرياضة

«أبوظبي للطاقة» يستضيف قرعة الموسم الجديد

«أبوظبي للطاقة» يستضيف قرعة الموسم الجديد
2 يوليو 2024 11:41

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم رابطة المحترفين، في الساعة الثانية عشرة ظهر السبت المقبل، بمركز أبوظبي للطاقة، قرعة دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، للموسم الجديد 2024- 2025، بحضور ممثلي أندية المحترفين.
وعقدت رابطة المحترفين في يونيو الماضي، ورشة عمل لمناقشة «روزنامة» الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، واللجنة الفنية وممثلي الأندية المحترفة.
وشهدت الورشة الفنية تفاعلاً إيجابياً حول «روزنامة» الموسم الجديد مع ممثلي الأندية المحترفة من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.

أبوظبي
الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
رابطة المحترفين
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