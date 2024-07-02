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الرياضة

الكويت تستغني عن بينتو

الكويت تستغني عن بينتو
2 يوليو 2024 11:45

 
الكويت (أ ف ب)

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استغنى الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن مدرب المنتخب الأول، البرتغالي روي بينتو، وفقاً لبيانٍ بثّه على حسابه في منصة «إكس».
ولم يكشف الاتحاد في بيانه عن هوية المدرب البديل، رغم أن ثمة أنباء تحدثت عن إمكانية تولّي البرتغالي كارلوس كيروش أو الأرجنتيني هكتور كوبر المهمة.
وتولى بينتو «52 عاماً» مهمة تدريب «الأزرق» في أغسطس 2022، خلفاً لمواطنه إيميليو بيكس، وذكرت تقارير إعلامية بأن الاتحاد قام بتسوية عقده بعد الوصول إلى اتفاق ودّي بين الطرفين يقضي برحيله.
وقاد بينتو المنتخب الكويتي في «خليجي 25» التي أقيمت في البصرة، وودّع منافساتها من الدور الأول، قبل أن ينجح في الوصول بالفريق إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية، والدور الأخير من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وجاء منتخب الكويت في المجموعة الثانية من التصفيات، إلى جانب كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعُمان وفلسطين.
ويبدأ «الأزرق» حملته في التصفيات في 5 سبتمبر المقبل بمواجهة «النشامى» في العاصمة الأردنية عمّان.

الكويت
تصفيات كأس العالم
كارلوس كيروش
هيكتور كوبر
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