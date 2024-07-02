يامال ووليامس «ثنائي الفيراري» على «جناحي» إسبانيا!



كولونيا (أ ف ب)



صحيحٌ أن الجناح الإسباني المراهق لامين يامال، يخطف الأنظار في كأس أوروبا لكرة القدم، إلا أن زميله على الجناح المقابل نيكو وليامس، يثبت أيضاً جدارته مع المنتخب الذي يستعد لمواجهة ألمانيا المضيفة الخميس في ربع النهائي.

فرض لاعب أتلتيك بلباو «21 عاماً» نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلة بطلة أوروبا 2008 و2012، وسجّل هدفاً رائعاً، خلال الفوز الصريح على جورجيا 4-1 في ثمن النهائي.

وصفت صحيفة «ماركا» الإسبانية يامال ووليامس بـ «ثنائي الفيراري» على الجناحين، بعد أن أرهقا دفاع جورجيا التي خاضت أوّل مشاركة لها في البطولة القارية.

قال لاعب الوسط رودري الذي عادل في مرمى جورجيا بعد تمريرة من وليامس: «هما قطعتان هامتان بالنسبة لنا، ينقلان إلينا الشباب والبراءة».

وُلد وليامس قبل خمس سنوات، ويوم واحد من يامال، ويلعب دور الصديق والملهم لابن السادسة عشرة في معسكر المنتخب الإسباني.

بعد عروضه الجميلة في ألمانيا، قد يحصل على عقد من أحد الأندية الكبرى، إذ أشارت تقارير صحفية إلى رغبة برشلونة بضمّه إلى صفوفه، شرط توصل الأخير إلى حلّ عقباته المالية.

وبحال انضمامه إلى تشكيلة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك، سيلتقي مجدّداً بيامال الذي أصبح لاعباً أساسياً في الفريق الكاتالوني.

تعوّل إسبانيا، الباحثة عن الانفراد بالرقم القياسي الذي تتقاسمه مع ألمانيا بثلاثة ألقاب، على الموهبة والسرعة الرهيبة لكل من وليامس الذي يلعب شقيقه إينياكي مع منتخب غانا، ويامال المغربي الأصل.

ينضج وليامس بسرعة، وقال إن أفضل مستوياته في البطولة الحالية، تحقق خلال الفوز على إيطاليا 1-0 في دور المجموعات، لكن هدفه الجميل أمام جورجيا رفع عدد المواجهات التي تألّق فيها.

أرهق لاعب الفريق الباسكي المدافع الإيطالي جوفاني دي لورنتسو، في مباراة أعلنت فيها إسبانيا عن نيتها المبكرة المنافسة على اللقب.

وفيما كانت جورجيا الأضعف على الورق أمام بطل العالم 2010، رغم فوزها على البرتغال 2-0 في ختام دور المجموعات، افتتحت التسجيل وتألق حارس مرماها المحترف مع فالنسيا الإسباني جورجي مامارداشيفيلي.

لكنه عجز عن إيقاف تسديدة وليامس الصاروخية في سقف المرمى التي منحت «لا روخا» التقدّم 3-1 في كولن، وذلك بعد تلاعبه بالدفاع على حافة المنطقة.

وبعد أن أدخلا الرعب في قلوب الدفاع الجورجي، احتفل الثنائي وليامس- يامال بالرقص أمام الجماهير.

قال يامال مازحاً: «سيكون نيكو وليامس مزعجاً نوعاً ما بعد المباراة، طلبت منه عدم المبالغة لأني سأسجّل في المباراة المقبلة».

تابع المباراة على المدرجات إينياكي، الشقيق الأكبر لنيكو الذي اعتنى به في طفولته، عندما كان والده يعمل في إنجلترا ووالدته تقوم بوظائف متعدّدة في إسبانيا.

كتب إينياكي على منصة أكس: «من الرائع أن تكون شقيقي».

شرح وليامس: «كنت في غاية السعادة بعد تسجيل الهدف، خصوصاً لأجل والديّ، أصدقائي وشقيقي المتواجدين على المدرجات».

بعد المباراة، شوهد وليامس ويامال يلعبان لعبة حجر-ورق-مقص، في صراع على مشروب مياه غازية كانا يستحقانه بعد المباراة.

قال وليامس: «لم يرغب بإعطائي عبوة المياه، ونحن دائماً نلعب لعبة الحظ».

تابع: «يتعيّن عليه أن يتحمّلني هذا الأسبوع، لأنه لم يسجّل، آمل أن يتمكن من إسكاتي في المباراة التالية، ونتحدّى بعض دوماً، ونعمل جيداً سوياً».

مواجهة ألمانيا المضيفة في ربع النهائي، ستشكّل التحدّي الأكبر للاعبي المدرب لويس دي لا فوينتي، وخصوصاً «ثنائي فيراري» الراغب بالتحليق أسرع.



