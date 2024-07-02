الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوروجواي أول «علامة كاملة» منذ 89 عاماً!

أوروجواي أول «علامة كاملة» منذ 89 عاماً!
2 يوليو 2024 12:02

 
سلطان آل علي (دبي)

أخبار ذات صلة
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»


تأهل أوروجواي إلى ربع نهائي كوبا أميركا 2024 بـ «العلامة الكاملة»، والأداء المثالي، وحقق المنتخب 3 انتصارات على حساب بنما وبوليفيا وأميركا، ليحجز مقعداً في دور الثمانية.
ومنذ تولي المدرب الأرجنتيني الكبير مارسيلو بييلسا قيادة المنتخب عام 2023، والنتائج في تحسن مستمر، بالتوازي مع الأداء الأكثر من رائع، وحطم بييلسا أرقاماً تاريخيّة وعقداً حاضرة لزمن طويل مع «السماوي»، وفي النسخة الحالية من «كوبا أميركا»، حقق أوروجواي «العلامة الكاملة» في مجموعته بـ 9 نقاط، لتكون المرة الأولى منذ 89 عاماً حيث لم يتكرر الرقم منذ نسخة 1935 التي هزم فيها بيرو وتشيلي والأرجنتين على التوالي ثم حصد اللقب، والجدير بالذكر أن بوليفيا والبرازيل وباراجواي انسحبت من المسابقة وقتها.
وتشير الأرقام إلى أن أوروجواي هو المنتخب الأفضل في النسخة الحالية، إلى جانب الأرجنتين بنهاية دور المجموعات، فقد سجل 9 أهداف أقوى هجوم، ولم يستقبل سوى هدفاً وهو الذي يجعله ثانياً خلف الأرجنتين الذي خرج بشباك نظيفة.
وتصب كل المعطيات في أن يكون النهائي بين الطرفين، نظراً لعدم وجود احتمالية تلاقيهما قبل المباراة الختامية، وفقاً لآلية البطولة.

كوبا أميركا
أميركا
أوروجواي
مارسيلو بييلسا
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©