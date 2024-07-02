أوروجواي أول «علامة كاملة» منذ 89 عاماً!



سلطان آل علي (دبي)



تأهل أوروجواي إلى ربع نهائي كوبا أميركا 2024 بـ «العلامة الكاملة»، والأداء المثالي، وحقق المنتخب 3 انتصارات على حساب بنما وبوليفيا وأميركا، ليحجز مقعداً في دور الثمانية.

ومنذ تولي المدرب الأرجنتيني الكبير مارسيلو بييلسا قيادة المنتخب عام 2023، والنتائج في تحسن مستمر، بالتوازي مع الأداء الأكثر من رائع، وحطم بييلسا أرقاماً تاريخيّة وعقداً حاضرة لزمن طويل مع «السماوي»، وفي النسخة الحالية من «كوبا أميركا»، حقق أوروجواي «العلامة الكاملة» في مجموعته بـ 9 نقاط، لتكون المرة الأولى منذ 89 عاماً حيث لم يتكرر الرقم منذ نسخة 1935 التي هزم فيها بيرو وتشيلي والأرجنتين على التوالي ثم حصد اللقب، والجدير بالذكر أن بوليفيا والبرازيل وباراجواي انسحبت من المسابقة وقتها.

وتشير الأرقام إلى أن أوروجواي هو المنتخب الأفضل في النسخة الحالية، إلى جانب الأرجنتين بنهاية دور المجموعات، فقد سجل 9 أهداف أقوى هجوم، ولم يستقبل سوى هدفاً وهو الذي يجعله ثانياً خلف الأرجنتين الذي خرج بشباك نظيفة.

وتصب كل المعطيات في أن يكون النهائي بين الطرفين، نظراً لعدم وجود احتمالية تلاقيهما قبل المباراة الختامية، وفقاً لآلية البطولة.