سلتيكس يجدد عقد تايتوم مقابل 315 مليون دولار



نيويورك (أ ف ب)



كافأ بوسطن سلتيكس نجمه جايسون تايتوم الذي لعب دوراً رئيسياً هذا الموسم، في قيادته إلى لقبه الثامن عشر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتوقيع عقد جديد معه لمدة 5 أعوام مقابل 315 مليون دولار، وفق ما أفادت التقارير.

وفي حال كانت معلومات شبكتي «تي أند تي» و«إي أس بي أن» دقيقة، فإن ذلك يعني أنها ستكون أكبر صفقة في تاريخ الدوري، يتقاضى بموجبها تايتوم 63 مليون دولار سنوياً.

ولعب تايتوم الذي ساعد في قيادة المنتخب الأميركي للفوز بذهبية أولمبياد طوكيو صيف 2021، وسيحاول تكرار الأمر هذا الصيف في أولمبياد باريس، دوراً رئيسياً في قيادة سلتيكس إلى لقب الدوري هذا الموسم بتسجيله، ما معدله 26.9 نقطة مع 8.1 متابعة و4.9 تمريرة حاسمة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام معدودة على توصل سلتيكس إلى اتفاق مع نجمه الكبير الآخر جايلن براون، لتوقيع عقد جديد مدته أيضاً 5 أعوام مقابل 268.2 مليون دولار.

كما وافق ديريك وايت على عقد جديد مدته أربعة أعوام مقابل 125.9 مليون دولار، على غرار جرو هوليداي الذي يتقاضى 135 مليون دولار عن الأعوام الأربعة المقبلة.

وضمن الفريق الأخضر الأسطوري أيضاً بقاء النجم اللاتفي كريستابس بورزينجيس الذي قرر تفعيل العام الأخير من عقده الحالي مقابل 36 مليون دولار، قبل أن يبدأ مفعول العقد الجديد الممتد لعامين إضافيين مقابل 60 مليون دولار.

وقد يخوض سلتيكس الموسم المقبل بإشراف ملاك جدد بعد طرحه للبيع وفق البيان الذي صدر الاثنين، وجاء فيه «قررت العائلة التي تسيطر على مجموعة الملكية، بعد مناقشات داخلية عديدة، بيع الفريق لأسباب تتعلق بإدارة الأصول وتنظيم الأسرة».

وكانت مجلة فوربس قدّرت قيمة النادي بـ 4.7 مليار دولار في أكتوبر الماضي، بارتفاع بنسبة 18 في المئة، وهو رابع أعلى تقييم في الدوري بعد جولدن ستايت ووريرز «7.7 مليار دولار»، ونيويورك نيكس «6.6»، ولوس أنجلوس ليكرز «6.4».

ويرأس رجل الأعمال ويك جروسبيك المجموعة التي استحوذت على ملكية سلتيكس، مقابل 360 مليون دولار في عام 2002، ويأمل في أن يظل ممثل الامتياز في الدوري الأميركي للمحترفين حتى عام 2028، وهو العام المخطط له لخروج العائلة بالكامل من المساهمة.

وتابع البيان «يأمل مجلس إدارة المجموعة في بيع أغلبية الأسهم في عام 2024، أو أوائل عام 2025، مع التخلي عن جميع الأسهم في 2028».

وبعدما أفادت التقارير أن بول جورج الذي انتهى مشواره مع لوس أنجلوس كليبرز وبات لاعباً حراً، سينضم إلى جويل إمبيد في فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، قيل إن كلاي تومسون سينضم إلى دالاس مافريكس وصيف بطل الموسم المنصرم، بعدما قرر الانفصال عن غولدن ستايت ووريرز، مغادراً الفريق الذي جاء به إلى الدوري عام 2011 ومنحه ألقاب أعوام 2015 و2017 و2018 و2022.

وبما أنه لا يمكن للفرق أن تعلن عن الصفقات الجديدة، قبل السادس من الشهر الحالي، نشطت وسائل الإعلام في تحديد وجهة اللاعبين بشكل غير رسمي مع الحديث عن توصل جيمس هاردن لاتفاق بقيمة 70 مليون دولار، من أجل البقاء لعامين إضافيين مع كليبرز.