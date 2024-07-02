كومان.. «حدث سعيد»!



برلين (د ب أ)



غادر كينجسلي كومان، جناح منتخب فرنسا لكرة القدم، معسكر فريقه ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، ليكون مع زوجته التي من المقرر أن تنجب طفلهما الرابع. وقال متحدث باسم منتخب فرنسا، إن كومان غادر معسكر الفريق، بعد فوز منتخب «الديوك» 1- صفر على نظيره البلجيكي، وصعوده لدور الثمانية في أمم أوروبا، لكي يكون بجوار زوجته في السويد.

وضرب منتخب فرنسا موعداً نارياً يوم الجمعة المقبل بمدينة هامبورج في دور الثمانية مع نظيره البرتغالي، الذي اجتاز عقبة منتخب سلوفينيا بركلات الترجيح بدور الـ16 للمسابقة، حيث ستكون المواجهة بينهما بمثابة إعادة للقائهما في المباراة النهائية لنسخة البطولة عام 2016.

ولم يشارك كومان حتى الآن في أمم أوروبا إلا بديلاً خلال التعادل بدون أهداف مع هولندا في دور المجموعات، وذلك بعد موسم مليء بالإصابات مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني.