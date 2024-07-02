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الرياضة

أشوورث مديراً رياضياً في مانشستر يونايتد

أشوورث مديراً رياضياً في مانشستر يونايتد
2 يوليو 2024 13:12

 
لندن (أ ف ب)

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عيّن نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، دان أشوورث مديراً رياضياً جديداً، بعد التوصّل إلى اتفاق مع ناديه السابق نيوكاسل.
وأصدر الناديان بياناً مشتركاً أعلنا فيه أنه تم إنهاء عقد أشوورث في سانت جيمس بارك مع نيوكاسل الذي كان منح ابن الـ 53 عاماً إجازة في وقت سابق من هذا العام، بعد أن أعرب عن رغبته في الانتقال إلى ملعب «أولد ترافورد».
ولم يُكشف عن تفاصيل التعويضات، ولكن من المتوقع أن يكون أشوورث قادراً على تسلّم منصب الجديد في يونايتد بأثر فوري.
وجاء في البيان: «توصّل نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد إلى اتفاق لتحرير دان أشوورث من التزاماته التعاقدية في نيوكاسل يونايتد».
وأضاف: «تظل شروط هذا الاتفاق سرية بين الناديين، نيوكاسل يونايتد يشكر دان على خدماته ويتمنى له التوفيق في المستقبل».
وأبدى «اليونايتد» اهتمامه بأشوورث، بعد شراء شركة إينيوس التابعة للملياردير جيم راتكليف حصة أقلية في النادي، وتوليها بعد ذلك إدارة عمليات كرة القدم.
وذكرت تقارير إعلامية، أن نيوكاسل سعى للحصول على تعويض قدره 25 مليون دولار للتخلي عن أشوورث، وهو مبلغ وصفه راتكليف بـ «السخيف بعض الشيء»، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبات أشوورث، المدير التقني السابق في الاتحاد الإنجليزي كرة القدم، أحدث الوافدين إلى «اليونايتد»، الذي عمد إلى إجراء تغييرات جذرية في طاقمه الإداري، وضم عمر برادة من مانشستر سيتي رئيساً تنفيذياً، وجيسون ويلكوكس، الذي كان في السابق مع ساوثهامبتون، في منصب المدير التقني الجديد.
وأنهى «اليونايتد» حملته المخيّبة للآمال في الموسم المنصرم «حلّ ثامناً في الدوري»، بفوزه بالكأس على حساب الجار «السيتي» بطل الدوري 2-1، ما منح المدرب الهولندي إريك تن هاج الذي تعرض لضغوط كبيرة «فسحة» أمل للاحتفاظ بمنصبه مع «الشياطين الحمر» للموسم الثالث توالياً.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
نيوكاسل
مانشستر سيتي
ايريك تن هاج
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