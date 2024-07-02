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الرياضة

إيجور وآلان يدشنان المشوار مع بوتافوجو

إيجور وآلان يدشنان المشوار مع بوتافوجو
2 يوليو 2024 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


دشن إيجور جيسوس النجم السابق لشباب الأهلي، والبرازيلي آلان ماركيز لاعب وسط الوحدة، مشوارهما بقميص ناديهما الجديد بوتافوجو البرازيلي، بعدما شارك «الثنائي» في أول تدريبي، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معهما لمدة 4 مواسم حتى 2026.
ويأتي الإعلان الرسمي عن بداية مشوار جيسوس وآلان، في ظل استمرار حالة الترقب وسط جماهير أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، حول إمكانية التعاقد مع اللاعبين، تأهباً للموسم الجديد 2024- 2025، مع انطلاق فترة «الميركاتو الصيفي» 10 يوليو الجاري، والتي تستمر إلى أول أكتوبر 2024.

 

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ورحب بوتافوجو في بيان رسمي، بضم إيجور جيسوس «23 عاماً»، وآلان ماركيز «33 عاماً»، بعد اجتياز اختبارات اللياقة البدنية والكشف الطبي، ليدشن «الثنائي» التدريب الأول، في انتظار الإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم اللاعبين.
واستعرض بوتافوجو المشوار المتميز للاعب الوسط آلان ماركيز، والخبرات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها، من واقع مسيرته في ملاعب أوروبا، والتي شملت اثنين من الدوريات الخمس الكبرى في إيطاليا مع نابولي وأودينيزي، وإنجلترا مع إيفرتون.
وأشاد تقرير نشره موقع النادي البرازيلي، بعطاء آلان ماركيز اللاعب الدولي السابق لمنتخب البرازيل، والمُتوج مع «السيلساو» بلقب «كوبا 2019»، ولفت إلى المستوى المتميز الذي قدمه لاعب الوسط البرازيلي، خلال موسمين على التوالي بقميص الوحدة، تُوج خلالهما بلقب كأس الرابطة، قبل العودة إلى بوتافوجو، بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى 130 لتأسيس النادي.
في المقابل، أوضح تقرير النادي البرازيلي، أن التعاقد مع «اللاعب الشاب» إيجور جيسوس «23 عاماً»، يمثل إضافة مهمة لهجوم بوتافوجو بعد المستوى المتميز الذي ظهر به بقميص ناديه السابق شباب الأهلي، على مدار 4 مواسم، بداية من 2020-2021، وحتى نهاية الموسم الماضي 2023- 2024.
من جهتها، أشارت صحيفة «جلوبو البرازيلية»، إلى أن إيجور جيسوس وآلان ماركيز يقيدان بصورة رسمية في بوتافوجو، بالتزامن مع فتح باب الانتقالات في الدوري البرازيلي 10 يوليو الجاري، على أن يكون الثنائي مؤهلاً للمشاركة مع الفريق في أول مباراة بالدوري أمام بالميراس 17 يوليو الحالي.
وربطت تقارير صحفية آلان ماركيز، والذي خاض موسمين على التوالي بقميص الوحدة بالانتقال إلى النصر ضمن صفقات «الميركاتو الصيفي» للموسم الجديد 2024- 2025، في المقابل لم يتحدد مصير المهاجم إيجور جيسوس، والذي خاض بدوره 4 مواسم بقميص شباب الأهلي. 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
شباب الأهلي
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بوتافوجو
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