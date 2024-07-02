شباب الأهلي يرتب الأوراق قبل رحلة النمسا

مراد المصري (أبوظبي)



يواصل شباب الأهلي ترتيب الأوراق قبل المغادرة إلى النمسا يوم الجمعة المقبل، لإقامة معسكر خارجي، تحضيراً للموسم الجديد، من خلال إبرام تعاقدات مع لاعبين، وإنهاء الارتباط مع آخرين، للوقوف على القائمة النهائية.

وأعلن «الفرسان» عن التعاقد مع الأرجنتيني جاستون سواريز، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع بني ياس، ويملك اللاعب خبرة جيدة في «دوري أدنوك للمحترفين»، إلى جانب قوته البدنية في الوسط.

وتعاقد شباب الأهلي مع المدافع الغيني عمر كيتا قادماً من نادي الإمارات، على أن يتم قيده في فئة المقيمين، وقدم اللاعب مستويات جيدة خلال الموسم الماضي مع «الصقور».

ويتوقع أن يوجد سلطان عادل، مهاجم منتخبنا، مع الفريق خلال الموسم المقبل، وذلك بعدما قضى الموسم الماضي، معاراً في كلباء، ويعتبر من المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الإماراتية.

وما تزال المفاوضات مستمرة لضم المزيد من اللاعبين إلى الفريق، سواءً من داخل الدولة، أو الأجانب، بشرط أن تكون الأسماء قادرة على تقديم الإضافة المرجوة.

من ناحية أخرى، يغادر عزيز جانييف الفريق للانضمام إلى البطائح على سبيل الإعارة، فيما لن يستمر يوسف جابر في الفريق، في الوقت الذي يسعى فيه «الفرسان» لحسم ملف حراسة المرمى، من خلال تكثيف محاولات التعاقد مع محمد الشامسي، حارس الوحدة.

واستهل شباب الأهلي تحضيراته اليومية، بقيادة البرتغالي باولو سوزا، المدرب الجديد، وسط معنويات مرتفعة من اللاعبين، وبحضور إداري، ومتابعة لجميع تفاصيل التجهيزات للموسم المقبل.