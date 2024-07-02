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الرياضة

مارتينيز: مشاعر رونالدو «فياضة»!

مارتينيز: مشاعر رونالدو «فياضة»!
2 يوليو 2024 13:26

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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أثبت الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن حرصه على وجود النجم «الأسطورة» كريستيانو رونالدو قائداً و«كابتن» للمنتخب، لم يأت من فراغ، وإنما عن اقتناع كامل بأهمية وجود هذا «الشاب الأربعيني»، وسط مجموعة الشباب التي يضمها منتخب «البحارة» أو «سيليساو أوروبا»، كما يُطلق عليه البعض، لكي يستفيدوا من خبراته الطويلة، وروحه التنافسية وغيرته على قميص منتخب بلاده.
وكان ما حدث خلال مباراة سلوفينيا في دور الـ 16 لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، والتي انتهت بفوز البرتغال بركلات الترجيح 3-صفر، بعد تعادل المنتخبين في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين من دون أهداف، أكبر دليل على أهمية وجود رونالدو وتأثيره العاطفي على اللاعبين، بالدرجة التي تزيد حماستهم وغيرتهم على المنتخب، فيبذلون أقصى جهدهم من أجل تحقيق الانتصارات.
روبرتو مارتينيز قال بعد المباراة: المشاعر الفياضة التي أظهرها رونالدو، بعد إضاعته ركلة الجزاء، ودموعه الغزيرة تثبت إلى أي مدى رغبته، في البقاء في المنافسة على أعلى مستوى في سادس نسخة من أمم أوروبا يشارك فيها.
وأضاف: نعم هي مشاعر صادقة، ولا تُصدق من نجم حقق الكثير من البطولات والألقاب، على امتداد مسيرته الرائعة، سواء مع منتخب بلاده، أو الأندية التي لعب لها، ولهذا أنا أشكره بشدة لأنني أعرف جيداً أن أفضل مسددي ركلات الجزاء في العالم، من الممكن أن يفشلوا أحياناً في تسجيلها.
وقال مارتينيز: كنت أعرف تماماً، أن رونالدو سيكون أول من يرغب في التسديد، خلال «الركلات الترجيحية»، ليفتح لنا طريق النصر، غير عابئ بفشله في التسجيل من ركلة جزاء خلال المباراة، وهذا درس آخر لكل النجوم الشباب، والكل فخور بهذا النجم الأسطوري قائد المنتخب وملهمه، إنه يقدم لنا جميعاً درساً في التفاني والإخلاص وعدم الاستسلام أبداً.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
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البرتغال
كريستيانو رونالدو
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