«الدار» ترعى بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة الدار العقارية لرعاية بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، البطولة الأضخم والأحدث ضمن أجندة بطولات الجو جيتسو المحلية، والتي انطلقت فعاليات جولتها الأولى يوم 28 يونيو الماضي في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

ووقع الاتفاقية من جانب اتحاد الجو جيتسو، فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وبيان الحوسني، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصال ممثلةً عن الدار.

وبموجب الاتفاقية، تقدم الدار دعماً متعدد الأوجه للفعالية الرياضية البارزة، والأنشطة المجتمعية المتنوعة والفعاليات الجانبية المصاحبة لجولاتها الخمس، بما يعزز من مكانتها كمنصة رائدة لنشر وتطوير رياضة الجو جيتسو على المستوى المحلي ومحطة أساسية داعمة لقيم الرياضة النبيلة والمشاركة المجتمعية والابتكار والتميز الرياضي.

ويُنظم اتحاد الجو جيتسو، بالتعاون مع الدار في إطار الاتفاقية، سلسلة من الفعاليات المجتمعية في عدد من المراكز التجارية والمجمعات السكنية والمدارس التابعة لها على مدار الموسم، ما يتكامل مع جهود وأهداف الاتحاد في توسيع قاعدة الممارسين، كما تهدف هذه الفعاليات إلى التعريف بالرياضة وتعزيز الوعي المجتمعي بفوائدها وقيمها الأساسية، وإشراك أفراد المجتمع في مبادرات وتجارب عملية تشجع على تبنّي أسلوب حياة الصحي وممارسة رياضة الجو جيتسو، لما لها من دور في تطوير تقنيات الدفاع عن النفس والقدرة على التحمل البدني من جهة، وتعزيز قيم الاحترام والالتزام والانضباط والتصميم والروح الرياضية من جهة أخرى.

وأثنى فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، على الدور الكبير للشركاء في دعم وتعزيز خطط وبرامج الاتحاد، لترسيخ ريادة الدولة على ساحة رياضة الجو جيتسو العالمية، مؤكداً على أن الشراكة الجديدة مع الدار ستسهم في الارتقاء بمشهد الرياضة المحلي إلى آفاق جديدة.

وقال: «يسرنا التعاون مع الدار كراعٍ رئيسي لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، كما أننا فخورون بمؤسساتنا الوطنية التي تسعى باستمرار لدعم الرياضيين الشباب وتمكنينهم من تحقيق التميز في مختلف المجالات، فضلاً عن تعزيز ثقافة الرياضة وأهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي».

وتهدف البطولة إلى ترسيخ مكانة رياضة الجو جيتسو ونشر ثقافتها وغرس قيمها النبيلة في المجتمع، كما تسعى أيضاً إلى توفير بيئة تنافسية وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يدعم تطور الرياضة ورعاية المواهب الواعدة القادرة على مواصلة مسيرة إنجازات الدولة في المحافل القارية والعالمية.

ومن جانبها، عبّرت بيان الحوسني عن سعادة الدار بدعم بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، مؤكدة أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بدعم المبادرات الرياضية، التي تسهم في تعزيز الرفاه والصحة واللياقة البدنية لشرائح المجتمع المختلفة».

وقالت: «نلتزم في الدار بدعم المبادرات الهادفة التي تساهم في إثراء المجتمعات وتحقيق أثر إيجابي في دولة الإمارات، ولا تقتصر رياضة الجو جيتسو على غرس منظومة من القيم النبيلة التي تتماشى مع مبادئ الدار وقيمها فحسب، بل تشجع أيضاً أسلوب حياة صحياً ونشطاً. ويشرفنا في الدار دعم بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو، ونتطلع إلى استضافة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتميزة في مراكز التسوق والمجتمعات السكنية والمدارس التابعة للدار لتعزيز التفاعل المجتمعي مع البطولة ورياضة الجو جيتسو بشكل عام».