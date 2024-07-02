عادل خالد يحرز ذهبية «البطولة الدولية للشراع»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بطلنا العالمي في رياضة الشراع الحديث عادل خالد نجاحاً جديداً، بفوزه بالمركز الأول في منافسات (إلكا 6)، ضمن منافسات بطولة داليا الدولية الأولى للشراع التي أقيمت في شمال المغرب على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث من القارتين الأفريقية والأوروبية تنافسوا على ألقاب فئات أوبتمست وألكا 4 وألكا 6.

وتأتي مشاركة بطلنا العالمي عادل خالد في هذه البطولة في إطار حرص واهتمام اتحاد الشراع والتجديف الحديث، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على توفير فرص الاحتكاك والإعداد السليم للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، تحضيراً للمشاركات المرتقبة في خريطة الموسم، والتي تتضمن عدداً من المحطات العالمية والقارية والدولية والإقليمية.

وكان بطلنا العالمي عادل خالد قد بدأ مشاركاته مبكراً من خلال التحدي العالمي في بطولة العالم للقوارب الشراعية فئة إلكا 6 التي جرت في غرب أستراليا، ونجح في تحقيق إنجاز رياضي كبير، بحصوله على الميدالية البرونزية في نجاح لافت وكبير، أكد قدراته الكبيرة، مضيفاً نجمة جديدة في سجله الرياضي المتميز، والذي سطر فيه أجمل الانتصارات.

وأشاد محمد عبدالله محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، بالنتيجة التي حققها البطل العالمي عادل خالد، ما يؤكد جاهزيته الدائمة والمستمرة لخوض المنافسات الرياضية، ويعزز كذلك من رصيده الزاخر بالإنجازات العالمية والقارية والدولية والإقليمية، كواحد من أبرز لاعبي الشراع الحديث في قوارب إلكا 6 و7 في المنطقة والشرق الأوسط، والذين يعول عليهم منتخبنا الوطني كثيراً في الفترة المقبلة، مع نخبة الأبطال والبطلات الصاعدين والصاعدات في المنتخب الوطني.

وثمن محمد عبدالله محمد العبيدلي دعم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الشراع والتجديف الحديث، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية.