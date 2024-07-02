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الرياضة

برشلونة يبحث عن مخرج للتخلص من فاتي!

برشلونة يبحث عن مخرج للتخلص من فاتي!
2 يوليو 2024 18:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يعد النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي «21 عاماً» لاعب برشلونة، والذي كان معاراً إلى برايتون الإنجليزي الموسم المنتهي 2023-2024، مرغوباً فيه مع البارسا في الموسم الجديد، رغم محاولاته المستميتة لإثبات أنه يستحق فرصة، في وجود الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد، خلال فترة الإعداد، التي تسبق انطلاقة موسم 2024-2025.
ويبحث «البارسا» عن وسائل لدفع فاتي للرحيل هذا الصيف، ولو على سبيل الإعارة مرة أخرى، ويكثف جهوده من أجل إيجاد نادٍ يوافق على ضمه بشرط أن يتحمل الجزء الأكبر من راتبه، بعد فشله خلال تجربة إعارته لبرايتون، حيث تجاهله الإيطالي روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق وقتها، والذي انتقل مؤخراً لتدريب أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.
وفي المقابل يحاول فاتي إيجاد وسيلة للبقاء في إسبانيا إذا كان لابد من رحيله عن «البلاوجرانا»، حيث يفضل اللعب لأحد الأندية الإسبانية على شد الرحال إلى دوريات أوروبية أخرى.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه رغم وجود اتصالات مع أوليمبيك مارسيليا، إلا أنها توقفت بمجرد تولى دي زيربي مسؤولية القيادة الفنية لنادي الجنوب الفرنسي.
وارتبط اسم فاتي أيضاً بنادي إشبيلية، المدينة التي نشأ بها ولعب فيها صبياً صغير السن قبل وصوله إلى برشلونة، غير أن النادي الأندلسي ليس بمقدوره تغطية جزء كبير من راتب فاتي.
وأوضحت المصادر نفسها أنه إذا لم ينجح برشلونة في إيجاد نادٍ يوافق على شراء فاتي هذا الصيف، فإن وضع اللاعب سوف يبقى على ما هو عليه في الموسم الجديد، أي بالتوصل إلى اتفاق مع أحد الأندية لاستعارته، أو بقائه مع «البلاوجرانا» لعل وعسى يقتنع فليك بإمكانية ضمه إلى قائمة الفريق.
بدأ أنسوفاتي، المولود في 31 أكتوبر 2002، مسيرة الطفولة والصبا في فريق هيريرا المحلي بمدينة إشبيلية، ثم انضم إلى أكاديمية لاماسيا البرشلونية في 2012 وهو في العاشرة من عمره، ووقع أول عقد احتراف مع البارسا في 2019، وتعرض لإصابة خطيرة في الركبة في 2021 أبعدته لأكثر من 4 أشهر عن الفريق، وتأثر أداؤه بعدها رغم أنه نال شرف ارتداء قميص «الأسطورة ميسي» رقم 10، ولعب لمنتخب تحت 21 سنة، وتم تصعيده إلى المنتخب الأول في 2020، ولكنه اُستبعد منه بعد تراجع مستواه، ولم يعد إليه مجدداً.

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