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الرياضة

800 مشارك في السباق إلى «مستر أولمبيا»

800 مشارك في السباق إلى «مستر أولمبيا»
2 يوليو 2024 21:00

دبي (الاتحاد)

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تستضيف دبي منافسات النسخة الثالثة من بطولة «دبي برو» الدولية المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا للمحترفين، التي ينظمها نادي أكسجين، بدعم مجلس دبي الرياضي، من 26 إلى 28 يوليو الجاري، في قاعة الشيخ سعيد 1، بمركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب أكثر من 800 رياضي من الهواة والمحترفين، يتنافسون على جوائز تزيد قيمتها على مليون ونصف المليون درهم.
وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحفي في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.
ورحب علي عمر البلوشي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، بنخبة الرياضيين المختصين في عالم بناء الأجسام وأبطال العالم في هذه الرياضة العالمية، وقال: «يسرنا أن نلتقي لنعلن عن نسخة جديدة من البطولة المؤهلة إلى مستر أولمبيا العالمية، والتي تعزز في كل عام مكانتها الدولية في عالم بناء الأجسام، وبطولة «دبي برو» تحتل مكانة كبيرة، ليس في أجندة فعالياتنا الرياضية السنوية في دبي وحسب، وإنما على المستوى العالمي في الرياضة، وهي بطولة بدأت كبيرة، وتحقق في كل عام نجاحات أكبر على مستوى عروض المشاركين والشركات التي تسعى للتواجد في الحدث، والبطولة تعد بوابة للرياضيين العرب للتأهل والمنافسة في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا».

 

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