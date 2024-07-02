بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين تنطلق من شباب الأهلي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، عن انطلاق بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين يوم السبت المقبل، من نادي شباب الأهلي في دبي.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة لأكثر من 100 لاعب ولاعبة، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وتوفر البطولة المرتقبة فرصاً واعدة للرياضيين لاختبار مهاراتهم، في مواجهة منافسيهم، من ذات الفئة العمرية، ورفع مستوى استعدادهم وتحضيراتهم للمشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي خلال الشهر المقبل.

وتهدف النسخة الرابعة من البطولة هذا الموسم إلى تسليط الضوء على المواهب الصاعدة في الرياضة، وتوفير منصة مثالية تمكّن الجيل الجديد من النمو بفعالية وكفاءة، كما يستفيد اللاعبون من خلال المنافسة ومواجهة الأفضل على الساحة المحلية، في صقل مهاراتهم، واكتساب خبرات تثري مسيرتهم المستقبلية.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «يسعدنا تنظيم بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين في شباب الأهلي يوم السبت المقبل، وقبل شهر تقريباً من انطلاقة الحدث الأكبر على ساحة الرياضة، بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي».

وأضاف: «تندرج البطولة في إطار استراتيجيتنا وخططنا، لرعاية وتطوير المواهب الشابة في الدولة، وهنا نشيد بدور الأندية والأكاديميات التي تبذل جهوداً كبيرة لدعم وإعداد الأبطال، وتوفير أفضل بيئة تدريبية لهم، خصوصاً أن هؤلاء الرياضيين هم مستقبل رياضتنا».

وأشاد الظاهري بالإقبال الكبير على التسجيل للمشاركة في البطولة، من مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن رياضة الفنون القتالية المختلطة، تحظى بقبول واسع بين فئة الشباب نظراً للفوائد والمزايا العديدة التي تعود بها على الممارسين، مثل الشجاعة والمرونة والقوة البدنية والثقة بالنفس.

بدوره، توجه ثاني ماجد بن سليمان، مدير الألعاب القتالية في شباب الأهلي، بالشكر إلى اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، على تنظيم مثل هذه الفعاليات المهمة للناشئين في الدولة.

وقال: «شباب الأهلي على أتم الاستعداد لاستضافة هذه النسخة من البطولة، ويسرنا التعاون مع الاتحاد في ترجمة خططه على صعيد تطوير الرياضة وتوسيع قاعدة الرياضيين الراغبين في احتراف اللعبة، ودعم المنتخب الوطني بأفضل المواهب القادرة على التميز واعتلاء منصات التتويج».

وأشار إلى أن إدارة النادي تتّبع خطة استراتيجية للنهوض بالرياضات القتالية، وتأسيس قاعدة قوية لإنتاج الأبطال والمواهب، تقوم في الأساس على الاستثمار في الفئات السنية، وتأهيلهم بما يتناسب مع طموح النادي، في استدامة المنافسة على الألقاب.

وقال عبد الله الزعابي «17 عاماً»، لاعب أكاديمية أدما، والذي ينافس في وزن 70 كجم: «المنافسة في البطولة الحماسية تشكل فرصة رائعة لي ولزملائي الرياضيين للوقوف على مدى جاهزيتنا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها بطولة العالم في أبوظبي، تتيح لنا البطولة مواجهة عدد من اللاعبين الأقوياء، ما يساعدنا على تطوير ما نتمتع به من مهارات قتالية، وتمنحنا الخبرة المطلوبة للتعامل مع تحديات النزالات الكبرى».