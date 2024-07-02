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الرياضة

571 لاعباً في بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب

571 لاعباً في بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب
2 يوليو 2024 19:00


أبوظبي (الاتحاد)


كشف اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن تنظيم بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، يوم الجمعة المقبل، وتستمر إلى 7 يوليو الجاري، في صالة «سبيس 42» بشاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 571 لاعباً ولاعبة يمثلون 41 نادياً على مستوى الدولة.
وتأتي البطولة ضمن أجندة مسابقات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، وحرصه على دعم خطط تطوير اللعبة على مستوى الدولة، وتقديم الفرص المناسبة للاعبين والأندية، للمشاركة في الأنشطة والبطولات الرسمية، ودورها في توفير أفضل تجارب الاحتكاك التي تسهم في رفع المستوى والأداء الفني، والوقوف على الجاهزية الفنية لنجوم اللعبة. 
ويتضمن برنامج البطولة البداية بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الخميس، في موقع الحدث بمبنى صالة سبيس 42 بشاطئ الراحة، ومن ثم انطلاقة المنافسات في الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة بالأدوار التأهيلية، وفي اليوم التالي تنطلق المنافسات في الساعة 12 ظهراً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي في الساعة 12 ظهراً.
كما أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن إغلاق عمليات التسجيل، ليصل عدد المشاركين إلى 571 لاعباً ولاعبة من 8 إلى 18 سنة، مقسمين على نوعين من المنافسات، حيث تندرج في البوينت فايت ستايل 8 فئات عمرية، في حين تشمل فئات كي 1 ستايل 4 فئات عمرية، في واحدة من أكبر المشاركات في تاريخ مسابقات الكيك بوكسينج على مستوى الدولة، لتؤكد هذه المشاركة مكانة وقوة قاعدة اللعبة على الصعيد المحلي، وحرص اللاعبين والأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد وطموحاته الكبيرة لنشر ثقافة اللعبة وتوسيع قاعدتها، ما يسهم في زيادة فرص اكتشاف المواهب الواعدة.

 

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من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج: «يسرنا الإعلان عن تنظيم بطولة الإمارات للكيك بوكسينج للشباب، وسط إقبال كبير على المشاركة في البطولة من اللاعبين والأندية، حيث وصل عدد المشاركين إلى 571 لاعباً ولاعبة من 41 نادياً بعد إغلاق عمليات التسجيل، وتمثل المشاركة الكبيرة خير دلالة على التفاعل الكبير مع بطولات الاتحاد وأهميتها، من أجل اكتساب المزيد من الخبرات وفرص التطوير وصقل المهارات، عبر تجارب الاحتكاك التي توفرها البطولة، داعياً الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة».
وأضاف: «فخورون بالمشاركة الكبيرة، والتي تمثل حجم ومكانة اللعبة في الإمارات، وتعزز دور الاتحاد في دعم مسيرتها لآفاق مهمة وواسعة، حيث نسعى من خلال البطولة، لتقديم أفضل التجارب للمواهب الواعدة لإثبات قدراتها وإمكانياتها في حلبات النزالات، خصوصاً أن البطولة تضم نوعين من المنافسات (البوينت فايت، كي1)، كما تمثل البطولة محطة اختبار مهمة للمواهب وجميع اللاعبين، لتقديم أفضل المستويات، والوقوف على جاهزية المشاركين، وانعكاسها الإيجابي على خطط اكتشاف المواهب للمنتخبات الوطنية، متمنياً التوفيق للجميع، ونتطلع إلى تقديم بطولة تنظيمية متكاملة».

الإمارات
أبوظبي
شاطئ الراحة
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
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