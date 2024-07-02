العصيمي وبلهول يبحثان توظيف تقنيات المستقبل في خدمة «أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

زار ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، مقر مؤسسة دبي للمستقبل، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات والمبادرات المستقبلية ذات الاهتمام المشترك، ودراسة مختلف المشروعات المقترحة في مجال تطوير الرياضة البارالمبية ووضع الآليات والخطط المناسبة لتنفيذها.

والتقى العصيمي خلال زيارته، خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وبحثا خلال اللقاء أهمية توظيف تقنيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي في خدمة أصحاب الهمم والرياضات البارالمبية، عبر توفير أفضل الابتكارات والتقنيات، بالتعاون مع المختصين في هذا المجال، لتسهيل حياتهم وتمكينهم بصورة أفضل، ضمن بيئة متساوية الفرص للجميع.

واستعرض رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه الرياضيين من أصحاب الهمم في آسيا، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتسخير الابتكارات لتوفير بيئة مثالية تخدمهم في كل مناحي الحياة، وخاصة أن الرياضة وسيلة مهمة لتحسين حياتهم ودمجهم في المجتمع.

وأشار ماجد العصيمي إلى أهمية جهود مؤسسة دبي للمستقبل في دعم الرؤى المبتكرة وتطوير التقنيات المتقدمة، وتصميم المستقبل لخدمة البشرية في كافة المجالات، وقال: إن أصحاب الهمم من أهم الشرائح المستهدفة للاستفادة من هذه التقنيات من خلال المشاريع والبرامج الموجهة.

وأشاد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، بجهود اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، مؤكداً حرص المؤسسة على الدعم الكامل لهذه الجهود، وتسخير كافة إمكانات المؤسسة من أجل الارتقاء بالرياضة البارالمبية الآسيوية.

