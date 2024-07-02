«بناء الأجسام» ينشد التفوق الآسيوي بـ 13 لاعباً

دبي (الاتحاد)



غادرت بعثة منتخب بناء الأجسام إلى منغوليا، للمشاركة في بطولة آسيا التي تقام منافساتها من 4 إلى 8 يوليو الجاري، وينظمها الاتحاد الآسيوي تحت إشراف الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

ويترأس البعثة أحمد جوهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وتضم زويد سالمين الزعابي، المدير الفني، والمدربين سلمان عجيل، والماس البلوشي، والحكم الدولي عبدالله الطويل، وطبيب المنتخب الدكتور سعيد ساساني، و13 لاعباً هم فيصل آل علي، خالد الفلاسي، عيسى محمد، أحمد عبد الرحمن، راشد الحبسي، جمال خميس، طارق سالم، وعلي ضاوي، راشد المهيري، شعيب عبدالله، عبدالله البلوشي، أحمد الملا، وعصام الغص.

وأكد زويد سالمين الزعابي أن لاعبي المنتخب استعدوا بشكل بدني متميز، وبما يسهم بتحقيق مشاركة ناجحة، مبيناً أن البطولة قوية بسبب مشاركة نخبة من أبطال آسيا والعالم، ورغم ذلك، فإن لاعبينا جاهزون بشكل يبشر بتحقيق أفضل الإنجازات.

وقال «نقدم الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، للجهود التي مهدت للوصول للجاهزية الجسمانية الجيدة، والهدف من المشاركة هو مواصلة تحقيق النتائج الدولية المتميزة واستدامة نيل الميداليات الدولية رفيعة المستوى، تزامناً مع مكانة بناء الأجسام الإماراتية على المستوى القاري».