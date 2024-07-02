أرسنال عينه على مدافع «الديوك»



أنور إبراهيم (القاهرة)



أفادت صحف إنجليزية عديدة، أن أرسنال يصب كل تركيزه هذا الصيف، على محاولة التعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة، والذي يتألق مع «الديوك» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» المقامة حالياً في ألمانيا، والحاصل على لقب رجل مباراة سلوفاكيا في دورالـ16 للبطولة.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن برشلونة يزعم أنه لم يكن بحاجة إلى إبرام صفقات بيع مهمة هذا الصيف، غير أن الشائعات التي تتردد في العاصمة الكتالونية تشير إلى عكس ذلك، الأمر الذي شجع «المدفعجية» على تكثيف جهوده من أجل الفوز بهذه الصفقة.

ولعب جول كوندي دوراً مهماً، في دفاع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين، وإن كان يشارك في أغلب المباريات بمركز الظهير الأيمن، وليس قلب الدفاع الذي يفضله.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة برشلونة طلبت من إدارة أرسنال التحلي بقدر من الصبر حتى يحدد «البلاوجرانا» موقفه من بيع قلب الدفاع الأوروجواياني هذا الصيف. وإذا لم ينجح برشلونة في بيع أراوخو، فإنه قد يفتح مفاوضات مع أرسنال، من أجل بيع كوندي.

والمعروف أن كوندي من النجوم الذين يحصلون على راتب مرتفع، إذ يحصل على 13مليون يورو صافٍ سنوياً، وقالت الصحيفة إنه في حالة بيع أراوخو، فإن برشلونة لن يوافق على بيع كوندي.

وحتى الآن، يبدي كوندي رغبته في البقاء في «الكتالوني»، رغم إغراءات النادي اللندني الذي يملك في الوقت الحالي مشروعاً رياضياً جذاباً تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني.

وأشارت سبورت إلى أن الأمر الأكثر منطقية بالنسبة لبرشلونة، هو بيع أراوخو هذا الصيف، لأن عقده ينتهي في 2016، والانتظار حتى الموسم القادم، يعني اضطرار الكتالوني إلى بيعه بسعر منخفض الصيف المقبل.



