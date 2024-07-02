الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال عينه على مدافع «الديوك»

أرسنال عينه على مدافع «الديوك»
2 يوليو 2024 18:13

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
جامعتا الشارقة وبرشلونة تطرحان برنامج ماجستير بدرجة مزدوجة
هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


أفادت صحف إنجليزية عديدة، أن أرسنال يصب كل تركيزه هذا الصيف، على محاولة التعاقد مع المدافع الفرنسي جول كوندي لاعب برشلونة، والذي يتألق مع «الديوك» في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024» المقامة حالياً في ألمانيا، والحاصل على لقب رجل مباراة سلوفاكيا في دورالـ16 للبطولة.
وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أن برشلونة يزعم أنه لم يكن بحاجة إلى إبرام صفقات بيع مهمة هذا الصيف، غير أن الشائعات التي تتردد في العاصمة الكتالونية تشير إلى عكس ذلك، الأمر الذي شجع «المدفعجية» على تكثيف جهوده من أجل الفوز بهذه الصفقة.
ولعب جول كوندي دوراً مهماً، في دفاع برشلونة خلال الموسمين الأخيرين، وإن كان يشارك في أغلب المباريات بمركز الظهير الأيمن، وليس قلب الدفاع الذي يفضله.
وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة برشلونة طلبت من إدارة أرسنال التحلي بقدر من الصبر حتى يحدد «البلاوجرانا» موقفه من بيع قلب الدفاع الأوروجواياني هذا الصيف. وإذا لم ينجح برشلونة في بيع أراوخو، فإنه قد يفتح مفاوضات مع أرسنال، من أجل بيع كوندي.
والمعروف أن كوندي من النجوم الذين يحصلون على راتب مرتفع، إذ يحصل على 13مليون يورو صافٍ سنوياً، وقالت الصحيفة إنه في حالة بيع أراوخو، فإن برشلونة لن يوافق على بيع كوندي.
وحتى الآن، يبدي كوندي رغبته في البقاء في «الكتالوني»، رغم إغراءات النادي اللندني الذي يملك في الوقت الحالي مشروعاً رياضياً جذاباً تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني.
وأشارت سبورت إلى أن الأمر الأكثر منطقية بالنسبة لبرشلونة، هو بيع أراوخو هذا الصيف، لأن عقده ينتهي في 2016، والانتظار حتى الموسم القادم، يعني اضطرار الكتالوني إلى بيعه بسعر منخفض الصيف المقبل.


 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
فرنسا
برشلونة
أرسنال
كوندي
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©