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الرياضة

وداع «يورو 2024» يعدل موعد انتخابات الاتحاد الإيطالي

وداع «يورو 2024» يعدل موعد انتخابات الاتحاد الإيطالي
2 يوليو 2024 18:16

روما (د ب أ)

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قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تقديم موعد الانتخابات الرئاسية لتقام في نوفمبر المقبل بدلاً من مارس 2025، بعد أن ودع المنتخب الإيطالي بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، التي يحمل لقبها من دور الـ16.
وبعد أن وقف الحظ بجانب الفريق في التأهل من دور المجموعات، لم يكن المنتخب الإيطالي قادراً على مجاراة المنتخب السويسري، وخسر صفر-2 في دور الـ16.
ويبدو أن منصب لوتيشانو سباليتي، المدير الفني، في مأمن لاسيما وأنه تولى تدريب المنتخب خلفا لروبرتو مانشيني في سبتمبر الماضي فقط، وسط اعتراف بأن الفريق الحالي للمنتخب الإيطالي أضعف بكثير من الفريق الذي توج باللقب في 2021.
ولكن قد يكون جابريلي جرافينا «70 عاماً، رئيس الاتحاد الإيطالي، في خطر خلال الانتخابات، كما أنه لم يعلن ما إذا كان سيترشح أم لا.
وقال يوم السبت إنه لن يستقيل من منصبه بشكل فوري، وكان فابيو كابيلو، مدرب ميلان السابق، من بين الذين وجهوا انتقادات كبيرة للمنتخب الإيطالي في ألمانيا، حيث قال مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق إن سباليتي تعامل مع البطولة بغرور.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إيطاليا
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
سباليتي
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