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الرياضة

سانيه يهدد إسبانيا بـ «الأذى» من كروس!

سانيه يهدد إسبانيا بـ «الأذى» من كروس!
2 يوليو 2024 18:35

 
برلين (أ ف ب)

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قال جناح منتخب ألمانيا لوروا سانيه، إن فريقه قادر على «الحاق الأذى» بإسبانيا، الجمعة في ربع نهائي كأس أوروبا لكرة القدم، بفضل العودة المميزة لزميله في الوسط توني كروس.
ونزل سانيه بديلاً في المباريات الثلاث للدولة المضيفة في دور المجموعات، بيد أنه لعب أساسياً على حساب فلوريان فيرتز في ثمن النهائي ضد الدنمارك (2-0) السبت.
وفيما تعاني إنجلترا وفرنسا، المرشّحتان القويتان لإحراز اللقب، برزت إسبانيا، إلى جانب الدولة المضيفة بعد تحقيقهما نتائج لافتة حتى الآن.
بلغت إسبانيا، الفريق الوحيد يحقق أربعة انتصارات توالياً حتى الآن، أفضل مستوياتها مسجّلة تسعة أهداف مقابل هدف يتيم في شباكها.
قال سانيه إن ألمانيا وإسبانيا «قدّما أفضل كرة قدم» في البطولة «علينا السيطرة على أسلوبنا، ثم يمكننا الحاق الأذى بالإسبان».
ويتشارك المنتخبان الألماني والإسباني الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية (3).
خسرت ألمانيا أمام إسبانيا 0-6 في دوري الأمم الأوروبية في 2020، خلال فترة سيئة لـ«دي مانشافت».
بعد فوزها بكأس العالم 2014 في البرازيل، ثم بلوغ نصف نهائي كأس أوروبا 2016، أقصيت ألمانيا من دور المجموعات، في آخر نسختين من كأس العالم، وخرجت أمام إنجلترا في دور الـ16 من كأس أوروبا الأخيرة صيف 2021.
قال سانيه الذي استهل تلك المباراة في إشبيلية «الخسارة الثقيلة مؤذية للغاية، لكنها من الماضي».
أضاف جناح بايرن ميونيخ البالغ 28 عاماً أن بطل العالم 2014 توني كروس، العائد للمنتخب بعد اعتزاله دولياً قبل ثلاث سنوات، قد أسهم بمنح ألمانيا السيطرة «لم نكن مستقرين قبل ذلك بما فيه الكفاية، وكان هذا الأمر بمثابة نقطة ضعف كبيرة لنا».
تابع «تخلّص (كروس) من هذا الضعف من خلال هدوئه، تجري الأمور بشكل جيّد راهناً ونحن سعداء لعودته وجعلنا أقوى».
وفي مشاركته الأولى أساسياً لعام 2024، عانى سانيه لإيجاد إيقاعه أمام الدنمارك، لكنه وفّر السرعة وراء الخطوط.
قال الجناح السابق لمانشستر ستيي الإنجليزي انه «لا يزال من غير الواضح» ما إذا كان سيلعب أساسياً أم لا، بيد أن الفريق يثق بقرارات المدرّب يوليان ناجلسمان «وهذا ما يجعلنا مميزين».
وكان لاعب الوسط إيمري دجان الوحيد من أصل 26 لاعباً لم يخضع للتمارين يوم الثلاثاء، بيد أن الاتحاد المحلي قال أن غيابه كان بداعي الاحتياط فقط.
أكمل كل من أنتونيو روديجر، الحارس مانويل نوير وباسكال جروس التمارين، رغم معاناتهم من إصابات طفيفة.


 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
توني كروس
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