الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«البطلة» تسقط من الدور الأول في «ويمبلدون»!

«البطلة» تسقط من الدور الأول في «ويمبلدون»!
2 يوليو 2024 18:37

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
موراي ينسحب في وداع ويمبلدون!
«المصنف الأول» يتألق و«حامل اللقب» يعاني في ويمبلدون!


أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، أول مدافعة عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس، تخرج من الدور الأول بثالث البطولات الأربع الكبرى، منذ شتيفي جراف قبل 30 عاماً، بخسارتها 6-4 و6-2 أمام الإسبانية جيسيكا بوزاس مانيرو.
وكانت بوزاس مانيرو، المصنفة 83 عالمياً، قد حققت انتصاراً واحداً فقط في البطولات الاحترافية هذا العام قبل مشاركتها في ويمبلدون، حيث حققت فوزها الأول في البطولات الأربع الكبرى، عندما لعبت ضربة خلفية بمحاذاة الخط.
وقالت اللاعبة الإسبانية مبتسمة «إنها إحدى أهم اللحظات في حياتي، أنا متفاجئة بنفسي بصراحة».
وأضافت في استعراضها لأسباب هدوئها على أحد أكبر المحافل الرياضية في العالم «كانت الأجواء جيدة جداً، وأنيقة، شعرت وكأنني في وطني، لا أعرف السبب».
وقدمت اللاعبة الإسبانية (21 عاماً) أداءً جيداً على الملعب الرئيس، بينما ارتكبت منافستها، التي عانت من إصابة في الفخذ، أثرت على استعداداتها للبطولة، العديد من الأخطاء السهلة.
وتلعب بوزاس مانيرو أمام مواطنتها كريستينا بوكسا أو الرومانية آنا بوجدان في الدور الثاني. 

التنس
ويمبلدون
ماركيتا فوندروسوفا
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©