توتنهام يضم «الموهبة جراي» بلاعب ومال!



لندن (أ ف ب)



أكمل توتنهام تعاقده مع لاعب الوسط الشاب أرشي جراي «18 عاماً» في صفقة شملت تخليه عن لاعب إضافة إلى أموال، حيث سيعود الويلزي جو رودون إلى صفوف ليدز يونايتد، حسب ما أُعلن.

ونال جراي إشادات واسعة، بعد موسم رائع في صفوف ليدز، ولذلك قدّم برنتفورد بحسب تقارير عرضاً بقيمة 35 مليون جنيه استرليني «44 مليون دولار»، مقابل الحصول على خدماته الأسبوع الماضي، إلا انّه قوبل بالرفض.

وسمح ذلك لـ «السبيرز» بأن يدخل على الخط لضمّ لاعب منتخب إنجلترا لما دون 21 عاماً، في صفقة تمتد لستة أعوام.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، لكنّ وسائل إعلام بريطانية، كشفت عن أنّ الصفقة بلغت بين 25 و30 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى الحصول على خدمات رودون الذي سبق أن لعب على سبيل الإعارة في صفوف ليدز.

وأدّى إخفاق ليدز بالصعود الى الدوري الممتاز إلى إجباره على القيام بصفقات بيع كبرى، بهدف توفير الأموال للالتزام بنظام اللعب النظيف للدوري.

ويستطيع جراي أن يلعب ظهيراً أيمن أو لاعب وسط، وأصبح أساسياً بشكل دوري تحت قيادة مدرب ليدز الألماني دانيال فاركه الموسم الماضي.

وخاض اللاعب الشاب 52 مباراة في جميع المسابقات، ونال الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب شاب في بطولة الـ «تشامبيونشيب».