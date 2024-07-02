الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

موراتا باقٍ في أتلتيكو مدريد

موراتا باقٍ في أتلتيكو مدريد
2 يوليو 2024 19:07

 
مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جامعتا الشارقة وبرشلونة تطرحان برنامج ماجستير بدرجة مزدوجة
هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة


أكّد مهاجم أتلتيكو مدريد وقائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، البقاء في صفوف فريقه الموسم المقبل.
وقال موراتا «31 عاماً» على حسابه على إنستجرام «لا استطيع تخيّل ماذا يعني الفوز مع هذا القميص، ولا أريد الرحيل قبل أن أحقق هذا الأمر».
وخاض موراتا موسماً رائعاً مع أتلتيكو مدريد بتسجيله 15 هدفاً في الدوري الإسباني، كما بات يشغل دوراً جديداً، بعد أن تم اختياره قائداً لمنتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا المقامة حالياً، حيث بلغ فريقه الدور ربع النهائي بالفوز في مبارياته الأربع حتى الآن قبل مواجهته مع ألمانيا الدولة المضيفة الجمعة.
هذا الدور أسهم في استعادته الثقة، بعد أن قوبل بصافرات الاستهجان خلال تعادل إسبانيا مع البرازيل 3-3 في مباراة ودية في مارس الماضي.
وقال موراتا معلّقاً على هذا الأمر قبل مواجهة كرواتيا في دور المجموعات «غالباً، أطفالي الذين يبلغون من العمر 5 أعوام (توأم) لا يفهمون لماذا هذا الغضب ضد والدهم، بالنسبة إلي الأمر الأكثر سهولة هو اللعب في الخارج».
كان قد ترك الباب مفتوحاً للعودة الى البلد الأحبّ إلى قلبه وهو إيطاليا، حيث خاض أفضل مواسمه وتحديداً مع يوفنتوس على فترتين «2014-2016 ثم 2020-2022».
وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية انتقال موراتا إلى الدوري السعودي، وتحديداً إلى نادي القادسية السعودي، حيث انتقل زميله في المنتخب ناتشو، لكنه فضّل البقاء في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
إسبانيا
موراتا
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©