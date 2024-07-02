موراتا باقٍ في أتلتيكو مدريد



مدريد (أ ف ب)



أكّد مهاجم أتلتيكو مدريد وقائد منتخب إسبانيا ألفارو موراتا، البقاء في صفوف فريقه الموسم المقبل.

وقال موراتا «31 عاماً» على حسابه على إنستجرام «لا استطيع تخيّل ماذا يعني الفوز مع هذا القميص، ولا أريد الرحيل قبل أن أحقق هذا الأمر».

وخاض موراتا موسماً رائعاً مع أتلتيكو مدريد بتسجيله 15 هدفاً في الدوري الإسباني، كما بات يشغل دوراً جديداً، بعد أن تم اختياره قائداً لمنتخب بلاده المشاركة في كأس أوروبا المقامة حالياً، حيث بلغ فريقه الدور ربع النهائي بالفوز في مبارياته الأربع حتى الآن قبل مواجهته مع ألمانيا الدولة المضيفة الجمعة.

هذا الدور أسهم في استعادته الثقة، بعد أن قوبل بصافرات الاستهجان خلال تعادل إسبانيا مع البرازيل 3-3 في مباراة ودية في مارس الماضي.

وقال موراتا معلّقاً على هذا الأمر قبل مواجهة كرواتيا في دور المجموعات «غالباً، أطفالي الذين يبلغون من العمر 5 أعوام (توأم) لا يفهمون لماذا هذا الغضب ضد والدهم، بالنسبة إلي الأمر الأكثر سهولة هو اللعب في الخارج».

كان قد ترك الباب مفتوحاً للعودة الى البلد الأحبّ إلى قلبه وهو إيطاليا، حيث خاض أفضل مواسمه وتحديداً مع يوفنتوس على فترتين «2014-2016 ثم 2020-2022».

وكانت تقارير أشارت إلى إمكانية انتقال موراتا إلى الدوري السعودي، وتحديداً إلى نادي القادسية السعودي، حيث انتقل زميله في المنتخب ناتشو، لكنه فضّل البقاء في صفوف فريق العاصمة الإسبانية.