الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» ينفرد بصدارة «طواف فرنسا»

«الإمارات للدراجات» ينفرد بصدارة «طواف فرنسا»
2 يوليو 2024 20:04

مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
اليوم.. بدء إعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية
الإمارات تدعو لتطوير آليات الإنذار المبكر ومعالجة أسباب الصراعات


حقق تادي بوجاتشار قائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الفوز في المرحلة الرابعة، من طواف فرنسا، لينفرد بصدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن 19:06:38 ساعة.
ويعتبر الفوز هو الأول لفريق الإمارات خلال جولة بعينها في «طواف فرنسا» ضمن النسخة الحالية، حيث تألق بوجاتشار رفقة زملائه، وأنهى المسافة الجبلية الممتدة 139.6 كلم، من من بينيرولو في إيطاليا، وصولاً إلى فالوار في فرنسا، بزمن 3:46:38 ساعة، ليحصل على «القميص الأصفر» على منصة التتويج، وسط فرحة كبيرة من الدراج الساعي لقيادة الفريق إلى حصد اللقب، كما كان النجاح مضاعفاً بوجود زميله في الفريق، خوان أيوسو في المركز الثالث بزمن 3:47:13 ساعة.
وتقدم بوجاتشار في المرحلة على البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق سودال كويك ستيب، الذي حقق 3:47:13 ساعة، وجاء في المركز الثاني.
ومن المقرر أن تقام المرحلة الخامسة الأربعاء، والتي ستكون ذات سطح انسيابي، وتمتد لمسافة 177.4 كلم.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
فرنسا
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©