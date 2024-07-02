«الإمارات للدراجات» ينفرد بصدارة «طواف فرنسا»

مراد المصري (أبوظبي)



حقق تادي بوجاتشار قائد فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الفوز في المرحلة الرابعة، من طواف فرنسا، لينفرد بصدارة الترتيب العام، بإجمالي زمن 19:06:38 ساعة.

ويعتبر الفوز هو الأول لفريق الإمارات خلال جولة بعينها في «طواف فرنسا» ضمن النسخة الحالية، حيث تألق بوجاتشار رفقة زملائه، وأنهى المسافة الجبلية الممتدة 139.6 كلم، من من بينيرولو في إيطاليا، وصولاً إلى فالوار في فرنسا، بزمن 3:46:38 ساعة، ليحصل على «القميص الأصفر» على منصة التتويج، وسط فرحة كبيرة من الدراج الساعي لقيادة الفريق إلى حصد اللقب، كما كان النجاح مضاعفاً بوجود زميله في الفريق، خوان أيوسو في المركز الثالث بزمن 3:47:13 ساعة.

وتقدم بوجاتشار في المرحلة على البلجيكي ريمكو إيفينبول من فريق سودال كويك ستيب، الذي حقق 3:47:13 ساعة، وجاء في المركز الثاني.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الخامسة الأربعاء، والتي ستكون ذات سطح انسيابي، وتمتد لمسافة 177.4 كلم.