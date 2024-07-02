أسعار تذاكر «يورو 2025» للسيدات



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، أن أسعار التذاكر لمباريات كأس أمم أوروبا (يورو 2025) للسيدات في سويسرا، تتراوح بين 25 و90 فرنكا سويسريا (7. 27 إلى 100 دولار)، وسيتم طرحها للبيع بدءاً من أول أكتوبر المقبل.

وأشار «اليويفا» إلى أنه سيتم طرح 720 ألف تذكرة للجماهير مع توفير انتقالات مجانية في جميع أنحاء البلاد في أيام المباريات.

وتنطلق البطولة يوم الثاني من يوليو 2025 في بازل، وتقام المباراة النهائية في 27 من الشهر نفسه في المدينة ذاتها، علماً بأن مدن بيرن وجنيف وسانت جالين وزيوريخ ولوكيرن وسيون وثون تشارك في استضافة البطولة.

وتبلغ أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات ودور الثمانية 25 و40 فرنكاً سويسرياً، فيما تبلغ أسعار تذاكر الدور قبل النهائي 25 و40 و70 فرنكاً سويسرياً، مقابل 30 و60 و90 فرنكاً سويسرياً لتذاكر المباراة النهائية.

وتقام قرعة البطولة يوم 16 ديسمبر، وتحمل إنجلترا لقب البطولة.