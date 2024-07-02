موراي ينسحب في وداع ويمبلدون!



لندن (رويترز)

قال البريطاني أندي موراي بطل ويمبلدون مرتين، إنه اتخذ القرار الصحيح بانسحابه من منافسات الفردي في البطولة، لكنه سيلعب في الزوجي، إلى جوار شقيقه جيمي في ظهوره الأخير بثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وقرر موراي، الذي خضع لجراحة في 22 يونيو الماضي لإزالة كيس في العمود الفقري كان يضغط على أعصابه، ويجعله يفقد السيطرة والقوة في ساقه اليمنى، أن لياقته البدنية لا تسمح له بالمشاركة في منافسات الفردي.

وقال موراي بعد ساعات من إعلان فريقه القرار «أردت أن أتمهل في اتخاذ القرار، والحرص على أنني سعيد بالقرار وأمنح نفسي الفرصة لأقيم وضعي بعد الاستيقاظ من النوم، ركضت قليلاً في المنزل هذا الصباح، عندما استيقظت، لم أصل للمستوى المنشود للأسف، أنا فخور بالعمل الجاد الذي قمت به لأحظى بفرصة اللعب، إنه القرار الصحيح».

وكان من المقرر أن يواجه التشيكي توماس ماتشاك في الملعب الرئيسي، ضمن منافسات الفردي، بعدما أبلغ نادي عموم إنجلترا أنه سيستغرق وقتاً أطول في اتخاذ قراره.

وقالت ويمبلدون عبر وسائل التواصل الاجتماعي «آندي، نأسف لسماع أنك لن تستطيع المشاركة في منافسات الفردي هذا العام، لكننا نتطلع بشدة لرؤيتك تنافس في الزوجي والاحتفال بكل الذكريات التي منحتها لنا».

وقال موراي، إنه يتوقع أن يكون قادراً على المنافسة، عندما يلعب إلى جوار شقيقه أمام الأستراليين رينكي هيجيكاتا وجون بيرس هذا الأسبوع.

وأضاف «ليس وكأننا نستسلم ونخسر المباراة، لدينا فرصة جيدة للفوز، ألعب أنا وجيمي بصورة رائعة في منافسات الزوجي، وإذا كنا في حالة بدنية وفنية جيدة، يمكننا قطعاً الفوز بالمباراة».

وقال موراي، الذي أنهى في 2013 انتظاراً دام 77 عاماً ليفوز بلقب فردي الرجال لبريطانيا في ويمبلدون، وفاز باللقب مرة أخرى عام 2016، في وقت سابق إنه من غير المرجح أن يواصل مسيرته بعد هذا العام، وقد ينسحب من دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وتبدأ منافسات التنس في الأولمبياد في 27 يوليو الحالي.

وعقب فوزه على أليكسي بوبيرين في بطولة كوينز ذات الألف نقطة في مباراة بالفردي، انسحب موراي بسبب الإصابة عندما كان متقدماً 4-1 في المجموعة الأولى من مباراته بالدور الثاني أمام الأسترالي جوردان طومسون.

وتفاقمت المشكلة بعد مشاركة موراي في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي، مما ترك المصنف الأول عالمياً سابقاً في سباق للتعافي، من أجل المشاركة في ويمبلدون، حيث فاز ببطولاته الثلاث الكبرى.

وأنعش موراي مسيرته بعد خضوعه لجراحة في الفخذ في 2019، لكنه عانى للوصول للمراحل الأخيرة من البطولات الكبرى، ومؤخراً اضطر للتعامل مع إصابة في الكاحل تعرض لها في بطولة ميامي المفتوحة في مارس الماضي.