«رياضة بلا حدود» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تحت عنوان «رياضة بلا حدود»، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، فعالية رياضية مجتمعية ترفيهية، في حديقة العاصمة بأبوظبي، استهدفت خلق وعي صحي ورياضي، وتشجيع المشاركين على استخدام المرافق المجتمعية التي توفرها البلدية للمساهمة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الرياضية والصحية لدى أفراد المجتمع.

وتضمنت الفعالية جانباً توعوياً بشأن إشراك المجتمع في تحقيق قيم المسؤولية المجتمعية فيما يتعلق بالمحافظة على المظهر العام، ومواجهة مشوهات المنظر الحضاري للمدن والمرافق العامة والخاصة، وإرشاد أفراد المجتمع بخصوص أفضل السبل لاستخدام وارتياد المرافق العامة والترفيهية، والمساهمة في استدامتها.