أويارزابال يحذر ألمانيا!



برلين (د ب أ)



يشعر المهاجم البديل بمنتخب إسبانيا ميكيل أويارزابال بثقة كبيرة، قبل مواجهة ألمانيا منظم بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في شتوتجارت، ضمن منافسات دور الثمانية يوم الجمعة.

وقال اللاعب البالغ 27 عاماً في مؤتمر صحفي: «يجب أن نكون مستعدين لكل شيء أمام ألمانيا، ستكون مباراة صعبة للغاية أمام فريق رائع».

وأضاف «لكن لدينا ثقة في أنفسنا، نحن هادئون، ونعرف تماماً ما يمكننا أن نفعله، وبالنسبة لي نحن الفريق الأفضل على الإطلاق، ولدينا أفضل اللاعبين».

وأشاد أويارازبال بالثلاثي الألماني فلوريان فيرتز وجمال موسيالا وأنتونيو روديجر، مؤكداً أنهم يقدمون أداءً رائعاً في البطولة.

وانتقل اللاعب الإسباني للإشادة بزميليه لامين يامال ونيكو ويليامز، اللذين تألقا في تحقيق أربعة انتصارات بهذه النسخة.

وتابع أويارزابال «إنهما يصنعان الفارق، ولا يوجد مثلهما كثيراً، فهما ثنائي شاب ويلعبان بنفس الطريقة بصرف النظر عن هوية المنافس».