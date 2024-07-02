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الرياضة

ياكين: مباراة سويسرا وإنجلترا أهم من المستقبل

ياكين: مباراة سويسرا وإنجلترا أهم من المستقبل
2 يوليو 2024 20:57

 
برلين (د ب أ)

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نفى مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا، ما تردد بأنه يفكر في مستقبله، وسط الاستعداد لمواجهة إنجلترا، في ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
وقال المدرب البالغ 49 عاماً في مؤتمر صحفي بالمعسكر التدريبي لسويسرا في شتوتجارت، «لا يوجد سبب لمناقشة مستقبلي الآن» مؤكداً أن كل تركيزه منصب على مباراة يوم السبت المقبل في دوسلدورف.
وينتهي تعاقد ياكين بعد انتهاء البطولة، ورفض عرضاً من الاتحاد السويسري لكرة القدم بتمديد تعاقده في وقت سابق العام الجاري.
وقال ياكين «أجرينا محادثات جيدة، وسنحسم الأمر بعد بطولة أوروبا للتوصل لأفضل حل ممكن».
وتعرض ياكين لانتقادات عنيفة بعد تذبذب النتائج في التصفيات، لكن المزاج العام تغير تجاهه، بعد النتائج القوية في بطولة أوروبا، وآخرها الفوز على إيطاليا حامل اللقب في دور الـ 16.
وذكرت تقارير صحفية أن الأندية السعودية مهتمة بالتعاقد مع ياكين، لكنه قال «لا يوجد لديّ عرض آخر».
ويتوقع مدرب منتخب سويسرا مباراة مفتوحة أمام إنجلترا التي عانت كثيراً خلال البطولة. 

 

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