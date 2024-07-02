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الرياضة

مانشستر يونايتد يمدد عقد «المخضرم»

مانشستر يونايتد يمدد عقد «المخضرم»
2 يوليو 2024 21:30

 
لندن (د ب أ)

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ذكرت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد مدد عقد حارس مرماه المخضرم توم هيتون لموسم واحد.
وتخرج هيتون «38 عاماً» من قطاعات الناشئين في أولد ترافورد، وقضى فترات احترافية في صفوف كارديف وبريستول سيتي وبيرنلي واستون فيلا، قبل أن يعود لمانشستر في2021.
وشارك هيتون في ثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا، ويعمل حالياً مدرباً لحراس المرمى في المنتخب الوطني في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) تحت قيادة المدير الفني جاريث ساوثجيت.
وتوجهت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بالسؤال إلى هيتون عما إذا كان يفكر في الاعتزال، ورد قائلاً «لا بالطبع لا».

 

كأس أمم أوروبا
يورو 2020
إنجلترا
مانشستر يونايتد
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