تشيلسي يدعم صفوفه بـ «هال»



لندن (د ب أ)



أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع كيرنان ديوسبري هال، لاعب وسط ليستر سيتي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني «38 مليون دولار».

وانضم اللاعب البالغ 25 عاماً إلى ستامفورد بريدج بعقد يمتد لستة أعوام، وسيتعاون مجدداً مع إنزو ماريسكا المدرب السابق لليستر سيتي والحالي لتشيلسي.

وتعتبر الصفقة مربحة بالنسبة لليستر سيتي، خاصة أن اللاعب متخرج من أكاديمية الناشئين بالنادي.

وشارك ديوسبري هال في 120 مباراة مع ليستر سيتي، وسجل 17 هدفاً من بينها 12 هدفاً في الموسم الماضي، ليسهم في عودة فريقه للدوري الممتاز.