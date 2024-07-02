الأربعاء 3 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تشيلسي يدعم صفوفه بـ «هال»

تشيلسي يدعم صفوفه بـ «هال»
2 يوليو 2024 21:33

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
توتنهام يضم «الموهبة جراي» بلاعب ومال!
أشوورث مديراً رياضياً في مانشستر يونايتد


أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع كيرنان ديوسبري هال، لاعب وسط ليستر سيتي، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني «38 مليون دولار».
وانضم اللاعب البالغ 25 عاماً إلى ستامفورد بريدج بعقد يمتد لستة أعوام، وسيتعاون مجدداً مع إنزو ماريسكا المدرب السابق لليستر سيتي والحالي لتشيلسي.
وتعتبر الصفقة مربحة بالنسبة لليستر سيتي، خاصة أن اللاعب متخرج من أكاديمية الناشئين بالنادي.
وشارك ديوسبري هال في 120 مباراة مع ليستر سيتي، وسجل 17 هدفاً من بينها 12 هدفاً في الموسم الماضي، ليسهم في عودة فريقه للدوري الممتاز.

الدوري الإنجليزي
تشيلسي
ليستر سيتي
آخر الأخبار
حركة نزوح كبيرة للمدنيين في مدينة خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطال 250 ألف شخص في جنوب غزة
اليوم 01:05
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
«العليا الأميركية» تقضي بحصانة ترامب على التصرفات الرسمية وليس الخاصة
اليوم 01:05
طفلة تقف بين أنقاض المباني المدمرة في خان يونس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ماليزيا: مستعدون لإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة
اليوم 01:04
فيكتور أوربان وفولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
أوربان يدعو زيلينسكي إلى «وقف إطلاق النار» مع روسيا
اليوم 01:04
أرشيفية
الأخبار العالمية
واشنطن تدين اختطاف «الحوثي» طائرات «اليمنية»
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©