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الرياضة

الاتحاد الأوروبي يغرم أسكتلندا وسويسرا والمجر

الاتحاد الأوروبي يغرم أسكتلندا وسويسرا والمجر
2 يوليو 2024 21:36

 
برلين (د ب أ)

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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) غرامة مالية بقيمة ثلاثة آلاف و375 يورو (ثلاثة آلاف و621 دولاراً) بحق الاتحاد الأسكتلندي، بسبب إلقاء الجماهير المقذوفات إلى أرض الملعب خلال التعادل مع سويسرا 1-1 في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.
وجاءت عقوبة (اليويفا) في أعقاب فرض غرامة بقيمة خمسة آلاف و625 يورو بحق اتحاد الكرة الأسكتلندي للسبب ذاته خلال المباراة، التي خسرها المنتخب الوطني أمام ألمانيا
1- 5 في افتتاح يورو2024، وجرى تغريم اتحاد الكرة السويسري 24 ألف و250 يورو لإلقاء الجماهير المقذوفات خلال المباراة أمام أسكتلندا.
وتلقى اتحاد الكرة المجري غرامة بقيمة 55 ألف يورو لإلقاء الجماهير المقذوفات وتوجيه رسالة لا تناسب الفعاليات الرياضية خلال الفوز على أسكتلندا بهدف.

 

كأس أمم أوروبا
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يورو 2024
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