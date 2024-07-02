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الرياضة

بايرن ميونيخ يربط إبراهيموفيتش بعقد احترافي

بايرن ميونيخ يربط إبراهيموفيتش بعقد احترافي
2 يوليو 2024 21:38

 
ميونيخ (د ب أ)

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، ربط مهاجمه اليافع أريون إبراهيموفيتش بعقد احترافي حتى صيف2027.
ويتواجد إبراهيموفيتش في صفوف النادي البافاري منذ 2018، وقضى فترة إعارة في صفوف فروسينوني الإيطالي، لكنه سيتواجد تحت إمرة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني مع الفريق الأول في الموسم المقبل.
وقال إبراهيموفيتش: «الموسم الذي قضيته في الدوري الإيطالي طورني بشكل أكبر كشخص ولاعب، وتعلمت الكثير، الآن لا أطيق الانتظار من أجل بداية المشوار هنا».
من جانبه قال كريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي البافاري «أريون إبراهيموفيتش تمكن من كسب خبرة قيمة في سن الـ17 الموسم الماضي، ليس فقط داخل الملعب، عبر فروسينوني في الدوري الإيطالي، الذي يعتبر أحد أفضل الدوريات في أوروبا، والآن أصبح لديه فرصة للتألق مع فريقنا الأول».

الدوري الألماني
بايرن
إبراهيموفيتش
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