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الرياضة

هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»

هولندا إلى «دور الثمانية» في «يورو 2024»
2 يوليو 2024 22:09

 
ميونيخ (رويترز)

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بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
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سجل كودي جاكبو هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة لزميله دونييل مالين، ليقودا هولندا إلى بلوغ دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024، بعد الفوز 3- صفر على رومانيا، إذ أحرز مهاجم ليفربول هدفه الثالث في المسابقة المقامة بألمانيا.
وتعرض المنتخب الهولندي لانتقادات من وسائل إعلام محلية وجماهيره بسبب الأداء الدفاعي، والخسارة 3-2 أمام النمسا، في آخر مباراة بدور المجموعات، لكنه انتفض وفرض سيطرته أمام رومانيا، ليبلغ دور الثمانية في البطولة للمرة الأولى منذ عام 2008.
ومنح جاكبو التقدم لهولندا بعد 20 دقيقة، بعدما أطلق تسديدة منخفضة، استقرت في الزاوية الضيقة لحارس رومانيا فلوريان نيتا.
وقبل النهاية، مر جاكبو من مدافعي رومانيا، وأطلق تمريرة عرضية لزميله مالين الذي حول الكرة بسهولة نحو الشباك.
وعاد البديل مالين، واختتم أهداف هولندا، بعد مجهود فردي عقب الانطلاق في هجمة مرتدة.
واستحوذت هولندا على الكرة، واصطدمت ضربة رأس القائد فيرجيل فان دايك بالعارضة، قبل أن يُلغى هدف للمهاجم جاكبو بداعي التسلل.

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