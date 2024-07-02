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الرياضة

صدارة ثنائية لـ«القناص» لورينسي بقائمة «النسور»

صدارة ثنائية لـ«القناص» لورينسي بقائمة «النسور»
3 يوليو 2024 00:58

علي معالي (أبوظبي)

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فرض المهاجم البرازيلي لورينسي نفسه على فريق خورفكان في موسمه الأول مع «النسور» بدوري أدنوك للمحترفين، حيث تصدر اللاعب قائمة هدافي فريقه برصيد 10 أهداف، وكذلك في عدد المشاركات، والتواجد في أرض الملعب خلال 25 مباراة بواقع 2085 دقيقة، وهو اللاعب الوحيد بالفريق الذي تخطى حاجز الـ 2000 دقيقة.
ولم يستطع لورينسي أن يصل إلى نفس معدل أهدافه، التي كانت في موسمه الأول بالمحترفين مع البطائح، حيث سجل 13 هدفاً، وكان من الأسباب المباشرة في بقاء الفريق بالمحترفين، وبخلاف أهدافه العشرة، أسهم لورينسي في تسجيل هدفين لفريقه من خلال تمريرتين ذهبيتين، وحفاظاً على تواجد اللاعب بالفريق فقد تم تجديد التعاقد معه مؤخراً.
وجاء في المركز الثاني في نسبة المشاركة اللاعب مسعود سليمان بـ 1872 دقيقة خلال 21 مباراة، والأوزبكي عبد الله عبدوللاييف 21 مباراة (1823 دقيقة)، وحارس المرمى أحمد الحوسني 18 مباراة 1620 دقيقة)، والجنوب أفريقي سيريرو 21 مباراة (1357 دقيقة)، والمفارقة الغريبة في مشوار هذا اللاعب صاحب الـ 34 عاماً، خلال مشاركته في دوري أدنوك للمحترفين، أنه لعب بصفوف نادي الجزيرة 4 مواسم، لم يسجل خلالها، وعندما انتقل في موسم 2023-2024 إلى فريق خورفكان سجل هدفاً وحيداً، وكان في شباك الجزيرة.
وشارك عمر سعيد في 19 مباراة (1114 دقيقة)، ولعب محمد عوض الله 23 مباراة (1223 دقيقة)، والبرازيلي أنطونيو فالمور 19 مباراة (1111 دقيقة)، وليد حسين 18 مباراة (1103 دقائق)، وعادل سبيل 17 مباراة (1072 دقيقة). وشارك 27 لاعباً في بقاء الفريق مع نهاية الموسم في بقاء الفريق بالمحترفين، بعد معاناة شديدة، حيث احتل الفريق المركز الـ 12 من أصل 14 فريقاً بالدوري، وجمع 23 نقطة من خلال الانتصار في 6 مباريات والتعادل في 5.

خورفكان
النسور
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