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الرياضة

«أبيض الشباب» يطارد نهائي «غرب آسيا» أمام الأردن

«أبيض الشباب» يطارد نهائي «غرب آسيا» أمام الأردن
3 يوليو 2024 00:58

معتصم عبدالله (دبي)

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ينشد منتخبنا الوطني للشباب التأهل إلى نهائي النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، المقامة حالياً بالسعودية، حينما يواجه نظيره الأردني في السادسة من مساء اليوم، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف، في الدور نصف النهائي.
ويلتقي في المباراة الثانية، ضمن الدور ذاته، السعودية «المستضيف» ومتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، أمام سوريا وصيف المجموعة الثالثة، في العاشرة مساء على الملعب نفسه.
وحسم «أبيض الشباب» تأهله إلى «مربع الذهب» مبكراً، بتصدره ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام البحرين 3-1، وسوريا 3-0، قبل أن يخسر أمام فلسطين 0-1، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول. 
في المقابل، جاء تأهل منتخب «النشامى» إلى نصف النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بالتعادل مع العراق 0-0، قبل الفوز على لبنان 2-0 في الجولة الثانية، ومنتخب ألبانيا 3-0 في الجولة الثالثة والأخيرة.
ويرفع «أبيض الشباب» شعار التأهل الثاني لنهائي منافسات غرب آسيا بعد الأول في لنسخة الأولى، والتي استضافتها فلسطين 2019 بفلسطين، حيث نجح منتخبنا وقتها في تخطي عقبة «أصحاب الأرض» في نصف النهائي بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يخسر اللقب أمام منافسه منتخب العراق بركلات الترجيح 2-4 في النهائي.

أبيض الشباب
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