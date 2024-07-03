الاتحاد ينفصل عن جاياردو

الرياض (أ ف ب)



أعلن نادي الاتحاد عن إنهاء العلاقة التعاقدية، مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بعد موسم مخيّب للآمال، في مختلف المسابقات، وفي طليعتها الدوري السعودي لكرة القدم.

وتمنى النادي في بيان رسمي التوفيق للمدرب في مسيرته المقبلة.

وقرر نادي الاتحاد رحيل جاياردو قبل نهاية الموسم الماضي، بسبب سوء النتائج، لكنه لم يتخذ القرار بشكل رسمي، انتظاراً لتسوية الأمور المالية مع المدرب.

وأنهى الاتحاد الموسم الماضي من الدوري السعودي، في المركز الخامس، برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع.

وكان جاياردو صرّح في مايو الماضي تعليقاً على شائعات رحيله «هذا ليس المكان الذي أتحدث فيه عن عقدي، هناك أماكن أخرى أستطيع الإجابة فيها».