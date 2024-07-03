تعرف على مباريات ربع نهائي «يورو 2024»

ميونيخ (أ ف ب)



أكملت هولندا وتركيا عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بفوز الأولى الصريح على رومانيا 3-0، في حين أقصت الثانية النمسا 2-1 في ميونيخ ولايبزج توالياً في ختام الدور ثمن النهائي، ويلتقي الفائزان في ربع النهائي السبت على الملعب الأولمبي في برلين.

أما المباريات الثلاث الأخرى في هذا الدور، تجمع ألمانيا المضيفة مع إسبانيا، وفرنسا مع البرتغال الجمعة، وإنجلترا مع سويسرا السبت.

في المباراة الأولى، تناوب على تسجيل أهداف هولندا كل من كودي خاكبو (20) والبديل دونيل مالن (83 و93).

ونجحت هولندا حاملة لقب 1988 في ألمانيا أيضاً، في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2008، وهو الدور عينه الذي وصلته في مونديال قطر 2022، قبل أن تخرج بركلات الترجيح أمام الأرجنتين التي أحرزت اللقب لاحقاً.

وقال نجم المباراة خاكبو عقب النهاية «سعداء للفوز، خضنا مباراة جيدة، خصوصاً بعد الخسارة الأخيرة أمام النمسا، كنا بحاجة للقيام بردّة فعل، وأعتقد أن اليوم كان خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح».

وتابع «من الرائع أنني تمكنت من كسر التعادل في وقت مبكر، ومن ثمّ خفّ التوتر، شعرنا بالسيطرة على المباراة، على أرض الملعب، لم نكن نشعر أننا سنتلقى هدف التعادل 1-1».

وأقصت تركيا النمسا الحصان الأسود للبطولة، بالفوز عليها 2-1 في مباراة كان بطلها قلب دفاعها مريح ديميرال صاحب الثنائية، وسجل مدافع الأهلي السعودي هدفي تركيا (1 و59)، وردت النمسا بهدف ميكايل جريجوريتش (66).

وثأرت تركيا لخسارتها الثقيلة أمام النمسا 1-6 في مباراة ودية في مارس الماضي.

وخاضت تركيا المباراة من دون قائدها المؤثر هاكان تشالهانأوغلو الموقوف لحصوله على بطاقتين صفراويين في دور المجموعات فحل بدلاً منه كان إيهان، في حين لعب جناح ريال مدريد الإسباني الشاب أردا جولر في مركز رأس الحربة.

وفي النمسا، قاد المخضرم ماركو أرناوتوفيتش خط المقدمة بمساعدة من مارسيل سابيتسر وكريستوف باومجارتنر.

ولم تمض دقيقة على بداية المباراة، حتى تمكنت تركيا من افتتاح التسجيل، عندما رفع جولر ركلة ركنية فشل الدفاع النمساوي في تشتيتها، وتهيأت أمام ديميرال، تابعها من مسافة قريبة في سقف الشباك.

وضغط المنتخب النمساوي في مطلع الشوط الثاني، وكاد يدرك التعادل، عندما انفرد أرناوتوفيتش بالحارس التركي الذي تصدى لمحاولته ببراعة، ولكن تركيا نجحت بإضافة الهدف الثاني عبر ديميرال أيضاً الذي ارتقى فوق الجميع، ليسدد كرة رأسية داخل الشباك من ركلة ركنية رفعها جولر (59)، وللمفارقة سجل ديميرال هدفين في أول 47 مباراة دولية له، قبل أن يسجل العدد ذاته في مباراته الـ48.

ونجح جريجوريتش في تقليص الفارق، عندما وصلته الكرة على القائم البعيد، إثر كرة رأسية لشتيفان بوش من ركلة ركنية، سددها في سقف الشبكة (66).

وتصدى حارس تركيا ميرت جونوك ببراعة لكرة رأسية لباومجارنتر في الثواني الأخيرة ليتحاشى فريقه خوض الوقت الإضافي.