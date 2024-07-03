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الرياضة

ووكر يصل إلى نهاية «الرحلة المذهلة»!

ووكر يصل إلى نهاية «الرحلة المذهلة»!
3 يوليو 2024 08:19

 
نيويورك (أ ف ب)

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طوّى كيمبا ووكر مسيرة دامت 12 موسماً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد أن أعلن اعتزاله في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وخاض ابن الـ 34 عاما موسمه الأخير في الـ «أن بي إيه» مع دالاس مافريكس، في موسم 2022-23، قبل أن يختتم مشواره الاحترافي بموسم خارج الولايات المتحدة مع موناكو بطل الدوري الفرنسي الموسم الماضي.
وقال ووكر على حسابه الرسمي في منصة «إكس» (تويتر سابقا): «ساعدتني كرة السلة أكثر مما كنت أتخيله، وأنا ممتن للرحلة المذهلة التي خضتها».
وأضاف «بذلك، أنا هنا لأعلن اعتزالي رسمياً لعبة كرة السلة، لقد كان كل هذا بمثابة الحلم، عندما أنظر إلى الوراء، ما زلت لا أصدق الأشياء التي حققتها في مسيرتي».
بلغ معدل ووكر 19.3 نقطة و5.3 تمريرات حاسمة و3.8 متابعات في المباراة الواحدة، خلال 750 مباراة خاضها مع كل من تشارلوت هورنتس، بوسطن سلتيكس، نيويورك نيكس ومافريكس.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
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