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الرياضة

البرازيل تُطلق «يوم الملك بيليه»

البرازيل تُطلق «يوم الملك بيليه»
3 يوليو 2024 08:21

 
ريو دي جانيرو (أ ف ب)

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يُكرّم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في وطنه بيوم تذكاري يطلق عليه «يوم الملك بيليه»، وفقاً لما ذكرته الجريدة الرسمية.
يعتبره الكثيرون أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق، وقد فاز إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، بثلاثة ألقاب في كأس العالم مع البرازيل، وسجل أكثر من 1000 هدف خلال مسيرته التاريخية.
وسيقام «يوم الملك بيليه» في 19 نوفمبر، وهو التاريخ الذي سجل فيه المهاجم هدفه رقم 1000 في مباراة لفريق طفولته سانتوس على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو عام 1969.
جاء هدف بيليه من ركلة جزاء في الفوز 2-1 على فاسكو دا جاما، وتوقفت المباراة للحظات، عندما اقتحم المشجعون أرض الملعب للاحتفال بإنجاز الملك.
وفاز في العام التالي بلقب كأس العالم للمرة الثالثة من ضمن فريق أسطوري للبرازيل عام 1970.
توفي بيليه في 29 ديسمبر 2022 عن عمر يناهز 82 عاماً، وأعلنت البرازيل الحداد الوطني وتقاطرت الوفود من جميع أنحاء العالم لتكريمه.
وأصدر الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا القانون الذي يحدد التاريخ التذكاري.

البرازيل
بيليه
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