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الرياضة

إيقاف فينيسيوس «ضربة موجعة» للبرازيل!

إيقاف فينيسيوس «ضربة موجعة» للبرازيل!
3 يوليو 2024 09:13

واشنطن (د ب أ)

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يفتقد منتخب البرازيل خدمات نجمه فينيسيوس جونيور، خلال مواجهته المرتقبة ضد أوروجواي، في دور الثمانية لكأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا 2024»، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، حسبما أفاد تقرير إخباري.
ويلتقي منتخبا البرازيل وأوروجواي مساء يوم السبت المقبل، بحثاً عن الصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة القارية. 
ويغيب فينيسوس عن المباراة، التي تجرى على ملعب أليجانت بداعي الإيقاف، عقب تلقيه بطاقة صفراء خلال تعادل منتخب البرازيل 1-1 مع نظيره الكولومبي، في الجولة الثالثة «الأخيرة» بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة. 
وكانت هذه هي البطاقة الصفراء الثانية، التي ينالها فينيسيوس خلال البطولة، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة «داريو آس»، التي أشارت إلى أن نجم فريق ريال مدريد الإسباني، حصل على إنذار أيضاً خلال لقاء البرازيل وباراجواي في الجولة الثانية، ليتم إيقافه مباراة واحدة وفقاً للائحة البطولة. 
وسيكون غياب فينيسوس بمثابة ضربة موجعة لمنتخب البرازيل، الساعي للتتويج بلقب كوبا أميركا للمرة العاشرة في تاريخه والأولى منذ عام 2019.
وخاض فينيسيوس «23 عاماً» 33 مباراة دولية مع منتخب البرازيل، أحرز خلالها 5 أهداف. 
يذكر أن منتخب البرازيل تأهل إلى دور الثمانية في كوبا أميركا، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الرابعة، التي ضمت باراجواي وكوستاريكا وكولومبيا، برصيد 5 نقاط.

أميركا
كوبا أميركا
البرازيل
فينيسيوس جونيور
أوروجواي
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